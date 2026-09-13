Spari nella movida vesuviana, ferito da una pallottola vagante

Nel corso della discussione, una persona non ancora identificata avrebbe estratto un’arma e fatto esplodere diversi colpi

Ancora un episodio di violenza nella notte a Torre del Greco, dove il fine settimana è stato segnato da un nuovo intervento delle forze dell’ordine per una sparatoria avvenuta nei pressi di un locale della movida.Erano circa le 2.40 di domenica 13 settembre quando, in via Guglielmo Marconi, nei pressi di un bar, un giovane di 27 anni è rimasto ferito al piede da un colpo di arma da fuoco. Il ragazzo, incensurato, è stato soccorso e trasferito all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Le sue condizioni non destano preoccupazione: dopo le cure mediche è stato giudicato guaribile in sette giorni.La lite e gli spariSecondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, ancora al vaglio degli investigatori, il 27enne si sarebbe trovato coinvolto, suo malgrado, in una lite tra alcuni giovani.Nel corso della discussione, una persona non ancora identificata avrebbe estratto un’arma e fatto esplodere diversi colpi. Uno dei proiettili avrebbe raggiunto il giovane al piede.L’ipotesi presa in considerazione dagli investigatori è che il 27enne fosse estraneo alla lite e che sia stato colpito accidentalmente. Saranno però gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione cosa sia accaduto nei pochi minuti in cui la situazione sarebbe degenerata.Tre bossoli sequestratiSul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata, impegnati a ricostruire la dinamica della sparatoria e a individuare la persona che avrebbe esploso i colpi.Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti tre bossoli calibro 9, successivamente sequestrati. Un elemento che potrebbe risultare importante per gli accertamenti balistici e per ricostruire la sequenza degli spari.Gli investigatori stanno ora cercando di raccogliere ulteriori elementi utili all’indagine, anche attraverso le testimonianze delle persone presenti nella zona al momento dell’episodio. L’obiettivo è identificare chi abbia utilizzato l’arma e comprendere perché sia nata la lite.Paura tra i presentiLa sparatoria si è verificata in una zona frequentata durante le ore della movida, in un momento della notte in cui erano ancora numerose le persone in strada e nei locali della zona.La presenza di un’arma da fuoco e l’esplosione di più colpi hanno inevitabilmente provocato momenti di paura. Il giovane ferito, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi ed è stato dimesso dopo essere stato medicato.Un altro episodio dopo la rissa di giugnoL’episodio riporta però in primo piano il tema della sicurezza durante le ore della movida a Torre del Greco. La città era già finita al centro dell’attenzione nei mesi scorsi per un grave episodio avvenuto durante una rissa.Lo scorso giugno, in via Roma, a poca distanza da via Guglielmo Marconi, un commerciante era stato accoltellato e ferito seriamente da un gruppo di ragazzi, al termine di una lite scaturita, secondo quanto emerso all’epoca, da motivi banali.Dopo quell’episodio il sindaco Luigi Mennella aveva adottato un provvedimento per cercare di contenere i rischi legati alla movida notturna, disponendo la chiusura anticipata alle 2 per bar e locali notturni e introducendo, inoltre, lo stop alla vendita di alcolici da asporto a partire dalla mezzanotte.La nuova sparatoria riaccende quindi le preoccupazioni sulla sicurezza nelle zone maggiormente frequentate durante il fine settimana. Al momento, comunque, le indagini sono ancora in corso e gli investigatori stanno cercando di fare piena luce sull’accaduto, partendo dai tre bossoli recuperati sul posto e dalle testimonianze raccolte dopo gli spari.