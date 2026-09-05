Si tuffa dalla barca e scompare, ritrovato dopo quattro ore

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto diversi mezzi e squadre di soccorso

Momenti di apprensione a Catania per un ragazzo di 21 anni che, dopo essersi tuffato in mare nella zona di San Giovanni Li Cuti, è rimasto a lungo senza dare notizie di sé. Per circa quattro ore si sono susseguite le ricerche prima che la Guardia Costiera riuscisse a individuarlo e a portarlo in salvo.L’allarme è scattato poco dopo il tuffo, quando del giovane si sono perse le tracce. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto diversi mezzi e squadre di soccorso, impegnati a setacciare lo specchio d’acqua e l’area circostante.A dare una svolta alle ricerche è stata la segnalazione dell’equipaggio di una barca a vela, che avrebbe avvistato il 21enne in mare. Il giovane è stato quindi raggiunto e recuperato dalla Guardia Costiera.Al momento del salvataggio era cosciente, in grado di comunicare e, secondo quanto riferito, appariva in buone condizioni generali. Un epilogo positivo dopo ore di apprensione per le sorti del ragazzo.In mare sono state impiegate diverse motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. Alle operazioni hanno partecipato anche uomini e mezzi della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Un contributo alle ricerche è arrivato inoltre da volontari e familiari del giovane, impegnati nel tentativo di individuare il 21enne.Dopo ore di ricerche, il ritrovamento ha consentito di chiudere l’intervento con il salvataggio del ragazzo e di riportare la situazione alla normalità nella zona di San Giovanni Li Cuti.