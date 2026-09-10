Si schianta in gallerie sulla Statale 7Bis e muore

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, le sue condizioni erano ormai disperate

È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a un uomo di 46 anni, coinvolto in un violento scontro avvenuto nelle prime ore del mattino a Nusco. L’impatto si è verificato intorno alle 4 lungo la strada statale 7 bis, all’interno della galleria Colle Tagliabosco, dove si sono trovati a scontrarsi un’automobile e un camion adibito alla raccolta dei rifiuti.Per il conducente della vettura non c’è stato nulla da fare. L’urto ha provocato conseguenze gravissime e l’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, le sue condizioni erano ormai disperate. Il personale del 118 ha effettuato gli accertamenti necessari, constatandone il decesso.Le operazioni per liberare il 46enne dalle lamiere sono state affidate ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intervenuti nella galleria per consentire il recupero della vittima e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.Ferito anche il conducente dell’altro mezzo. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento urgente in ospedale: è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dove è stato preso in carico dai sanitari.Sul luogo dello schianto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Nusco e i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella. Toccherà agli investigatori ricostruire con precisione cosa sia accaduto nei pochi istanti che hanno preceduto la collisione e stabilire eventuali responsabilità.Nel frattempo, la salma del 46enne è stata trasferita all’ospedale Moscati di Avellino. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro, come disposto nell’ambito degli accertamenti avviati dopo il sinistro.Pesanti anche le ripercussioni sulla circolazione. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi, il tratto interessato è stato temporaneamente interdetto e il traffico è stato indirizzato verso percorsi alternativi dal personale dell’Anas.Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Montella proseguono per definire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le circostanze che hanno trasformato un tratto della statale 7 bis, poco prima dell’alba, nel teatro di un incidente mortale.