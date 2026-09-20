Si guastano due Tac su tre, è caos al pronto soccorso

La direzione strategica dell’azienda ospedaliera ha definito il guasto «del tutto imprevedibile»

Possibili rallentamenti nella gestione dei pazienti al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno a causa di un improvviso problema tecnico che ha interessato due delle tre Tac disponibili per il reparto.Il disservizio si è verificato nella giornata odierna e rischia di incidere sui tempi necessari per effettuare gli accertamenti diagnostici, soprattutto considerando l’elevato numero di persone che in queste ore stanno ricorrendo alle cure del pronto soccorso.La direzione strategica dell’azienda ospedaliera ha definito il guasto «del tutto imprevedibile», sottolineando come siano state immediatamente attivate le procedure necessarie per affrontare l’emergenza tecnica.Due apparecchiature temporaneamente fermeCon due Tac non operative, il pronto soccorso può contare temporaneamente su una sola apparecchiatura funzionante per gli esami che richiedono questo tipo di diagnostica.Una situazione che potrebbe tradursi in tempi di attesa più lunghi per alcuni pazienti, in particolare in una fase già caratterizzata da una pressione significativa sul sistema di emergenza-urgenza.Il pronto soccorso del Ruggi sta infatti registrando, secondo quanto riferito dalla direzione, un numero di accessi «eccezionalmente elevato». A incidere sul carico assistenziale sarebbe anche la temporanea indisponibilità di alcuni pronto soccorso di ospedali situati nelle vicinanze, con conseguente aumento del numero di pazienti indirizzati verso il presidio salernitano.Tecnici già al lavoroLa direzione del Ruggi ha comunicato di aver attivato immediatamente i tecnici incaricati della manutenzione delle apparecchiature.Gli specialisti sono già al lavoro per individuare l'origine del guasto e procedere agli interventi necessari con l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità delle Tac.Non è stato al momento indicato un termine preciso per la conclusione delle riparazioni. Per questo motivo, nelle prossime ore potrebbero verificarsi disagi legati alla gestione degli esami diagnostici e ai tempi complessivi di presa in carico dei pazienti.La direzione strategica dell'azienda ospedaliera ha infine rivolto le proprie scuse agli utenti per gli eventuali inconvenienti, assicurando l'impegno del personale tecnico e sanitario per ridurre al minimo l'impatto del disservizio sull'attività del pronto soccorso.