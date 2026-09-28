Scontro tra due moto, muoiono i conducenti

L'impatto è stato violentissimo e ha provocato conseguenze fatali per entrambi i conducenti

Non hanno avuto scampo i due motociclisti coinvolti nel violento incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale 358, la litoranea che attraversa il territorio di Santa Cesarea Terme. Lo schianto si è verificato intorno alle 17.30, nella zona di Torre Minervino.Le vittime sono Salvatore Antonaci, 44 anni, residente a Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi. I due viaggiavano in sella a moto di grossa cilindrata: il primo era alla guida di una Bmw S1000RR, mentre il secondo si trovava su un'Aprilia RSV4 Factory.L'impatto sulla provincialePer motivi ancora da accertare, le due motociclette sono entrate in collisione. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato conseguenze fatali per entrambi i conducenti.Le richieste di soccorso hanno fatto scattare l'intervento del 118 e dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie. I sanitari hanno raggiunto rapidamente il luogo dell'incidente, ma ogni tentativo di salvare i due uomini è risultato inutile.Accertamenti sulla dinamicaI carabinieri hanno effettuato i rilievi lungo la provinciale per ricostruire la sequenza dello schianto e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente.Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato le due moto a scontrarsi. La dinamica è al vaglio degli investigatori, che dovranno stabilire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima dell'impatto.