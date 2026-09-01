Scappa dal posto di blocco e va a sbattere, 17enne muore dopo una settimana

Le condizioni del 17enne erano state definite gravi ma stabili, fino al peggioramento che ha preceduto il decesso

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito una settimana fa in seguito a un incidente stradale nella zona di Agnano, a Napoli. Vincent G. D. S. è deceduto oggi, 1° settembre, dopo giorni di ricovero in condizioni critiche all'ospedale Cardarelli.Il giovane era stato soccorso nella notte dell'incidente dopo essere stato trovato riverso sull'asfalto, accanto al proprio scooter. Aveva riportato un grave trauma alla testa e le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate. Trasportato in codice rosso al Cardarelli, era stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto alle cure dei medici.Nei giorni successivi il quadro clinico era rimasto particolarmente delicato. Le condizioni del 17enne erano state definite gravi ma stabili, fino al peggioramento che ha preceduto il decesso.L'inseguimento iniziato ad AgnanoLa tragedia si è consumata al termine di una fuga iniziata durante un controllo della Polizia.Il 17enne era stato intercettato dagli agenti del commissariato Bagnoli in via Scarfoglio, nei pressi di un distributore di carburante. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri due giovani, che viaggiavano su un secondo scooter.Quando i poliziotti hanno intimato l'alt, gli altri ragazzi si sono fermati. Il 17enne, invece, avrebbe deciso di proseguire la marcia, tentando di sottrarsi al controllo.Ne è nato un inseguimento terminato inizialmente in via Antignana, nei pressi di un ristorante. Gli agenti sarebbero riusciti a fermare la corsa del giovane e si sarebbero preparati a effettuare il controllo.La situazione, però, sarebbe cambiata nuovamente in pochi istanti.La seconda fuga e poi l'incidenteMentre i poliziotti stavano scendendo dall'auto, il 17enne sarebbe ripartito con lo scooter, riuscendo ancora una volta a far perdere le proprie tracce.Sono quindi scattate le ricerche nella zona.Poco dopo il ragazzo è stato rintracciato, ma ormai l'incidente era già avvenuto. Il giovane è stato trovato a terra, vicino al suo scooter, con una grave ferita alla testa.Dai successivi accertamenti è emerso che il mezzo aveva prima urtato un palo dell'illuminazione pubblica e successivamente era finito contro il muro di cinta di una concessionaria.Un impatto particolarmente violento, che aveva provocato al ragazzo lesioni gravissime.Il trasferimento al CardarelliA prestare i primi soccorsi era stato il personale del 118.Considerata la gravità delle condizioni, il 17enne era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove era arrivato in codice rosso e in pericolo di vita.I medici avevano disposto il ricovero in prognosi riservata.Per diversi giorni il ragazzo è rimasto sotto osservazione e le sue condizioni sono state definite gravi ma stabili. Nonostante le cure e gli interventi sanitari, però, il quadro clinico non è migliorato fino al punto sperato.Oggi, 1° settembre, è arrivata la notizia della morte.Lo scooter senza revisione e assicurazioneDagli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine è emerso inoltre che il 17enne non aveva precedenti penali.Tra gli elementi presi in considerazione dagli investigatori c'è anche la posizione dello scooter utilizzato dal ragazzo. Il mezzo sarebbe risultato privo di revisione e di copertura assicurativa.È possibile, secondo una delle ipotesi formulate in relazione alla fuga, che il giovane abbia cercato di sottrarsi al controllo proprio per il timore che lo scooter potesse essere sequestrato.Si tratta però di un'ipotesi legata alla ricostruzione dei fatti e non di una motivazione definitivamente accertata.Una tragedia al termine di una fugaRestano ora da ricostruire nel dettaglio tutti i passaggi della vicenda, dall'alt iniziale in via Scarfoglio fino al secondo tentativo di fuga e all'impatto.Gli accertamenti dovranno chiarire anche la dinamica esatta dell'incidente e le circostanze nelle quali il giovane ha perso il controllo dello scooter.La vicenda si conclude con la morte di un ragazzo di appena 17 anni, deceduto dopo una settimana di ricovero in ospedale.Un dramma che ha trasformato un controllo di polizia e una fuga in strada in una tragedia che, a distanza di sette giorni, ha avuto il suo epilogo più doloroso.