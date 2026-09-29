Scafati, negozio di telefonia svaligiato 3 volte in 9 giorni

A pesare, secondo i commercianti, è anche la sensazione di non avere sufficienti garanzie per poter continuare a lavorare serenamente

Tre episodi di scasso o tentato furto nell'arco di appena nove giorni. È quanto denunciato dai titolari di iPhix Scafati, negozio di telefonia e assistenza di via Martiri d'Ungheria, che hanno deciso di rivolgersi al deputato Francesco Emilio Borrelli per raccontare la situazione vissuta negli ultimi giorni.In una lettera indirizzata al parlamentare, i commercianti descrivono una sequenza di incursioni che, nonostante la presenza di telecamere, allarme e altri sistemi di sicurezza, ha fatto crescere la preoccupazione per la propria attività.«La contattiamo perché vorremmo portare alla sua attenzione una situazione che stiamo vivendo e che ci ha davvero esasperati», scrivono i titolari. «Nell'arco di circa 9 giorni abbiamo subito tre episodi di scasso/tentato furto ai danni della nostra attività».In uno dei casi, spiegano, sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Scafati. Negli altri due episodi, invece, ai commercianti sarebbe stato riferito che non c'erano vetture disponibili e per questo sarebbero dovute intervenire pattuglie provenienti da altre zone.«Non vogliamo fare polemica contro le Forze dell'Ordine»Nel loro messaggio i titolari precisano di non voler mettere sotto accusa gli operatori intervenuti, ma sottolineano il senso di insicurezza maturato dopo i tre episodi ravvicinati.«Non vogliamo fare polemica contro le Forze dell'Ordine, che sappiamo essere costrette a lavorare in condizioni difficili. Ma quello che stiamo vivendo ci lascia profondamente esasperati e preoccupati», scrivono.A pesare, secondo i commercianti, è anche la sensazione di non avere sufficienti garanzie per poter continuare a lavorare serenamente. «Siamo giovani, lavoriamo ogni giorno, investiamo nella nostra attività e paghiamo regolarmente le tasse. Cerchiamo semplicemente di lavorare onestamente e costruire qualcosa sul nostro territorio».Poi la denuncia: «Dopo tre episodi in appena 9 giorni, però, ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni e senza una reale tutela».«Non chiediamo privilegi»I titolari raccontano di avere già adottato diverse misure per proteggere il negozio, senza però riuscire a eliminare il timore di nuove incursioni.«Abbiamo telecamere, allarme e sistemi di sicurezza, ma nonostante tutto continuiamo ad avere paura che possano tornare», spiegano. Da qui la richiesta alle istituzioni: «Non chiediamo privilegi. Chiediamo soltanto di poter lavorare e mandare avanti la nostra attività senza vivere con la paura del prossimo scasso».Borrelli ha raccolto la denuncia dei commercianti e ha rilanciato il tema della sicurezza per cittadini e attività commerciali. Nella sua lettura della vicenda, il caso di Scafati si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà vissute da chi lavora sul territorio. Il deputato ha parlato di cittadini e commercianti «in balia dei delinquenti», criticando inoltre le politiche sulla sicurezza del Governo e definendo il decreto sicurezza «(in)sicurezza».