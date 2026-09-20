Salta giunto del viadotto in autostrada: paura in Campania

La situazione ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti nel tratto interessato

Mattinata di disagi sull’autostrada A16 Napoli-Bari, nel tratto compreso tra Lacedonia e Vallata, dove un problema strutturale ha provocato rallentamenti e momenti di apprensione tra gli automobilisti.L’episodio si è verificato sul viadotto Calaggio, dove un giunto della carreggiata ha ceduto. Il danneggiamento ha reso necessario prestare particolare attenzione al transito dei veicoli e, in alcuni casi, ha costretto gli automobilisti a fermarsi.La situazione ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti nel tratto interessato e qualche momento di tensione tra gli utenti dell’autostrada. Il tratto, particolarmente importante per i collegamenti lungo l’A16, è stato immediatamente interessato dalle verifiche e dalle attività necessarie a mettere in sicurezza la carreggiata.Intervento programmato durante la notteA fornire aggiornamenti sulla situazione è stata Autostrade, che ha comunicato la chiusura della corsia di marcia interessata dal problema. La misura è stata adottata per consentire di gestire il traffico in condizioni di sicurezza e permettere ai tecnici di intervenire sul giunto danneggiato.L’intervento vero e proprio è stato programmato per la notte, quando le condizioni di traffico dovrebbero consentire di eseguire i lavori riducendo, per quanto possibile, l'impatto sulla circolazione.Nel frattempo, agli automobilisti che percorrono l’A16 in direzione del tratto interessato viene richiesta particolare prudenza e attenzione alla segnaletica predisposta lungo la carreggiata.L’obiettivo è ripristinare quanto prima la piena funzionalità della sede autostradale e consentire la riapertura della corsia attualmente chiusa.L’episodio arriva in un tratto dell’A16 già interessato in passato da interventi e criticità legate alla particolare conformazione del percorso autostradale, caratterizzato dalla presenza di numerosi viadotti. Per il momento, comunque, non vengono segnalate conseguenze per le persone legate al cedimento del giunto.