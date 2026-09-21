Rubano portafogli al Centro Commerciale Campania e fanno acquisti

La vicenda è iniziata quando il giovane si è accorto della scomparsa del portafogli mentre si trovava all'interno della struttura

Si è accorto di non avere più il portafogli e, mentre cercava di capire se lo avesse smarrito oppure se qualcuno glielo avesse sottratto, sul suo telefono sono cominciate ad arrivare le notifiche degli acquisti. Pochi minuti erano bastati perché la carta di debito contenuta nel portafogli venisse utilizzata per effettuare una spesa.Gli acquisti, inoltre, erano stati effettuati proprio all'interno del centro commerciale Campania, a Marcianise. Una circostanza che ha permesso alla vittima di chiedere immediatamente aiuto e di indicare agli addetti alla sicurezza il luogo in cui la carta risultava essere stata utilizzata.L'episodio è avvenuto nella serata di sabato 19 settembre. A finire nei guai sono stati un uomo e una donna, entrambi residenti nel Napoletano e già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati successivamente identificati e denunciati dai carabinieri.Le notifiche sul cellulare dopo il furtoLa vicenda è iniziata quando il giovane si è accorto della scomparsa del portafogli mentre si trovava all'interno della struttura commerciale.Ancora incerto se si trattasse di uno smarrimento o di un furto, il ragazzo ha controllato il telefono. Le notifiche ricevute hanno però rapidamente chiarito che la carta contenuta nel portafogli era stata utilizzata per effettuare degli acquisti.Il dettaglio decisivo era rappresentato dal luogo delle transazioni: gli acquisti risultavano effettuati all'interno dello stesso centro commerciale.La vittima ha quindi contattato gli addetti alla sicurezza, fornendo loro le informazioni necessarie per individuare il possibile autore dell'utilizzo della carta.La coppia individuata dalla sicurezzaIl personale di sicurezza del Centro Campania ha avviato le ricerche all'interno della struttura e, in breve tempo, ha individuato due persone ritenute riconducibili all'utilizzo della carta.L'uomo e la donna sono stati accompagnati nella sala controllo del centro commerciale, dove sono rimasti in attesa dell'arrivo dei carabinieri.Nel frattempo è stata allertata la Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise. I militari sono arrivati sul posto e hanno avviato gli accertamenti per verificare quanto accaduto e ricostruire la provenienza della carta utilizzata per gli acquisti.Le immagini delle telecamereUn ruolo importante negli accertamenti è stato svolto dai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno del centro commerciale.I carabinieri hanno acquisito e visionato le registrazioni disponibili, ricostruendo i movimenti delle due persone individuate dalla sicurezza e confrontandoli con quanto segnalato dalla vittima.Dalle immagini, secondo quanto ricostruito dai militari, i due sarebbero stati riconosciuti come le persone che poco prima avrebbero sottratto la carta e l'avrebbero utilizzata per effettuare gli acquisti.La merce acquistata, composta da alcuni capi di abbigliamento, è stata recuperata e restituita.La denunciaAl termine degli accertamenti, i due, una donna di 45 anni e un uomo di 49 anni, sono stati denunciati in stato di libertà.Nei loro confronti è stata contestata, in concorso, l'ipotesi di furto e di utilizzo fraudolento della carta di debito.La posizione della coppia resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, alla quale spetterà valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e gli eventuali ulteriori sviluppi dell'indagine.L'intervento dei carabinieri è stato reso possibile anche dalla tempestiva segnalazione della vittima, che, accortasi quasi immediatamente delle transazioni, ha potuto fornire indicazioni precise sul luogo in cui la carta stava venendo utilizzata, consentendo alla sicurezza del centro commerciale e successivamente ai militari di intervenire in tempi rapidi.