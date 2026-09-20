Rissa nella notte: un ferito a volto, schiena e braccia

Resta da chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’arrivo dell’ambulanza e come sia nata la rissa

Notte di paura a Eboli, dove un uomo di 46 anni è rimasto ferito durante una rissa avvenuta in via IV Novembre. L’episodio si è verificato nelle ore notturne e ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118.La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 2. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della pubblica assistenza VOPI, con il personale sanitario che ha raggiunto il ferito e proceduto alla prima valutazione delle sue condizioni.Il trasferimento in ospedaleDopo le prime cure direttamente sul posto, i soccorritori hanno disposto il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari necessari.Il 46enne ha riportato traumi al volto, alla spalla e alla schiena. Non sono al momento disponibili ulteriori elementi sulle circostanze e sull’esatta dinamica delle lesioni.Resta infatti da chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’arrivo dell’ambulanza e come sia nata la rissa.Indagini dei CarabinieriSul caso sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’episodio.Gli investigatori dovranno innanzitutto individuare le persone che avrebbero preso parte alla colluttazione e comprendere quale sia stata la causa all’origine della lite. Saranno inoltre raccolte eventuali testimonianze e verificati gli elementi disponibili per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.L’attività investigativa è dunque ancora in corso. Toccherà agli accertamenti dei militari chiarire se dietro la violenta lite vi sia stato un precedente contrasto e quale sia stato il ruolo delle diverse persone coinvolte.