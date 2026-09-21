Rider investito, l'auto pirata scappa via

L’episodio arriva a poca distanza dalla manifestazione organizzata in corso Umberto I in memoria di Saray

Nuovo episodio di pirateria stradale a Napoli. L’incidente si è verificato durante la notte a Bagnoli, all’incrocio tra via Cavalleggeri d’Aosta e via Divisione Siena, dove uno scooterista impegnato nel lavoro da rider è stato investito da un’automobile.Secondo la testimonianza diffusa nelle ore successive, la vettura avrebbe affrontato l’incrocio a velocità sostenuta. Dopo l’impatto, però, il conducente non si sarebbe fermato per verificare le condizioni del motociclista e avrebbe proseguito la marcia, facendo perdere le proprie tracce.Il video pubblicato sui socialA rendere noto l’episodio è stato un testimone, che ha diffuso un video attraverso la pagina del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Le immagini e la dinamica raccontata hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza degli utenti più esposti della strada, a partire da motociclisti e ciclisti.L’episodio arriva a poca distanza dalla manifestazione organizzata in corso Umberto I in memoria di Saray, la studentessa Erasmus morta dopo essere stata investita da un SUV.L’allarme sulla sicurezza stradaleNel commentare il nuovo caso, Borrelli ha richiamato i dati relativi agli incidenti stradali e alle vittime registrate a Napoli dall’inizio dell’anno, sottolineando la necessità di rafforzare i controlli nelle strade cittadine.«Siamo di fronte a una strage continua e inaccettabile», ha dichiarato il deputato, chiedendo interventi più incisivi contro l’eccesso di velocità e i comportamenti pericolosi alla guida.Tra le misure indicate da Borrelli figurano il limite urbano di 30 chilometri orari, maggiori pattugliamenti e un utilizzo più capillare di autovelox e telecamere. L’obiettivo, secondo il parlamentare, è aumentare i controlli e rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto delle condotte che possono provocare incidenti gravi.Restano ora da chiarire la dinamica precisa dell'investimento e l'identità del conducente che, secondo la denuncia del testimone, si sarebbe allontanato senza fermarsi.