Rider di 19 anni è gravissimo dopo incidente

Il conducente dell'altro mezzo era ai domiciliari ed è stato arrestato

Sono ancora estremamente critiche le condizioni del giovane rider rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel cuore di Salerno. Il ragazzo, 19 anni, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e resta sottoposto a prognosi riservata. A preoccupare maggiormente i medici sono le conseguenze riportate dopo il violento impatto: il quadro clinico comprende contusioni ai polmoni e lacero-contusioni cerebrali.L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, lungo corso Garibaldi, una delle principali arterie del centro cittadino. Il giovane è stato soccorso e successivamente trasferito in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse subito particolarmente serie. Da allora è seguito costantemente dai sanitari, che continuano a monitorare l’evoluzione del quadro clinico.Parallelamente alle attività dell’ospedale sono proseguite quelle investigative dei carabinieri, impegnati a ricostruire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti e successivi allo schianto. Secondo quanto emerso finora, il 19enne sarebbe entrato in collisione con un altro scooter. Alla guida del secondo mezzo ci sarebbe stato un ragazzo della stessa età, che dopo l'incidente avrebbe lasciato il luogo senza fermarsi per prestare assistenza al motociclista rimasto ferito.Gli accertamenti dei militari avrebbero consentito in poco tempo di individuare il presunto responsabile. Gli investigatori avrebbero inoltre accertato una circostanza ulteriore: il giovane, al momento dei fatti, sarebbe dovuto rimanere agli arresti domiciliari. Una violazione del regime cautelare che si sarebbe aggiunta alla contestazione legata alla mancata assistenza dopo l'incidente.Al termine degli adempimenti previsti, il 19enne è stato quindi condotto in carcere. Nei suoi confronti vengono contestate l’evasione, in relazione alla violazione degli arresti domiciliari, e l’omissione di soccorso per quanto riguarda il comportamento tenuto dopo il violento impatto.Per cercare di mettere a fuoco la dinamica dello scontro, i carabinieri hanno inoltre acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti lungo corso Garibaldi. Le immagini potrebbero fornire elementi utili per stabilire la sequenza esatta dell'incidente e chiarire le responsabilità dei due conducenti. Sulla ricostruzione dello schianto, tuttavia, gli investigatori mantengono al momento il massimo riserbo.Di certo c’è la violenza della collisione tra i due scooter e soprattutto la gravità delle conseguenze per il giovane rider. Il 19enne è ancora ricoverato in terapia intensiva e lotta per la vita. La prognosi non è stata sciolta e, nonostante il quadro sanitario resti estremamente delicato, i medici continuano a seguirlo nella speranza che le sue condizioni possano progressivamente migliorare.