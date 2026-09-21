Reati in serie per tre giorni, alla fine viene arrestato

A carico dell'uomo risultano precedenti per diversi reati, tra cui furto, danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e ubriachezza

Era irregolare sul territorio italiano e, secondo quanto ricostruito dalle autorità, negli ultimi tempi era stato coinvolto in una serie di episodi di rilevanza penale che avevano suscitato preoccupazione a Monteforte Irpino. Per un cittadino marocchino di 31 anni è scattato il provvedimento di espulsione dall'Italia, eseguito con accompagnamento alla frontiera.L'uomo, destinatario del provvedimento, è stato rintracciato il 16 settembre proprio a Monteforte Irpino al termine delle ricerche condotte dalle forze dell'ordine. Successivamente è stato accompagnato all'aeroporto di Roma Fiumicino e, sotto scorta della polizia, è stato imbarcato su un volo diretto a Casablanca.Una volta arrivato in Marocco, il 31enne è stato consegnato alle autorità del Paese.I precedenti e la posizione sul territorio italianoA carico dell'uomo risultano precedenti per diversi reati, tra cui furto, danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e ubriachezza in luogo pubblico.Il suo percorso amministrativo sul territorio nazionale era inoltre legato a una richiesta di protezione internazionale. La domanda era stata esaminata dalla competente Commissione Territoriale di Caserta, che l'aveva respinta sulla base anche di un'informativa predisposta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino.Dopo il rigetto della richiesta è arrivato anche il diniego del permesso di soggiorno da parte del questore di Avellino. Da qui sono scattati i successivi provvedimenti amministrativi che hanno portato all'espulsione e all'accompagnamento immediato alla frontiera.Le ricerche e il rintraccio a MonteforteL'uomo è stato individuato a Monteforte Irpino il 16 settembre, dopo un'attività di ricerca condotta dagli operatori delle forze dell'ordine.Il suo nome era già noto nell'ambito degli accertamenti relativi a diversi episodi verificatisi sul territorio comunale. La situazione aveva alimentato una crescente preoccupazione tra i residenti, fino a richiamare l'attenzione delle istituzioni locali e provinciali.La presenza dell'uomo e gli episodi che gli venivano contestati erano stati infatti oggetto di confronto anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.Il confronto in PrefetturaAnche il sindaco di Monteforte Irpino era stato ascoltato dal prefetto nell'ambito degli approfondimenti dedicati alla situazione. In quella sede era stata ribadita l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti della vicenda e sulle condizioni di sicurezza della comunità.Il provvedimento di espulsione ha rappresentato quindi l'ultimo passaggio di un iter che ha coinvolto sia l'autorità giudiziaria, per i precedenti e gli episodi contestati, sia gli uffici competenti in materia di immigrazione.L'accompagnamento a FiumicinoUna volta rintracciato, il 31enne è stato preso in consegna per l'esecuzione del provvedimento. Il trasferimento è avvenuto fino allo scalo romano di Fiumicino, dove l'uomo è stato accompagnato sotto scorta della polizia.Da lì è partito alla volta di Casablanca. L'espulsione è stata quindi materialmente eseguita con il trasferimento del cittadino marocchino nel Paese d'origine e la successiva consegna alle autorità marocchine.La vicenda chiude così, sul piano amministrativo, la permanenza in Italia del 31enne, mentre gli episodi precedentemente contestati restano inseriti nei rispettivi procedimenti e accertamenti di competenza delle autorità.