Rapina nel centro scommesse a Pompei: ferito il titolare

L'episodio è ora al centro delle indagini della Polizia, intervenuta poco dopo l'allontanamento del malvivente

Momenti di paura nel pomeriggio a Pompei, dove un rapinatore armato ha fatto irruzione in un'agenzia di scommesse di via Plinio, non lontano dalla zona archeologica degli Scavi. Durante il colpo il titolare dell'attività, un uomo di 43 anni, è rimasto ferito ed è stato successivamente accompagnato in ospedale.L'episodio è ora al centro delle indagini della Polizia, intervenuta poco dopo l'allontanamento del malvivente. Le condizioni del commerciante, secondo le prime informazioni, non sarebbero preoccupanti.La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma dalle informazioni raccolte finora il rapinatore sarebbe arrivato nei pressi dell'esercizio a bordo di uno scooter. Una volta raggiunta l'attività, avrebbe fatto irruzione all'interno impugnando una pistola.Il malvivente avrebbe quindi rivolto l'arma contro il titolare, intimandogli di consegnare il denaro presente in cassa. La situazione sarebbe diventata rapidamente più tesa quando il 43enne avrebbe esitato davanti alla richiesta del rapinatore.A quel punto, secondo la prima ricostruzione, sarebbe partito un colpo di pistola. Il proiettile avrebbe colpito soltanto di striscio un piede del titolare, provocandogli una ferita. Nonostante l'accaduto, l'uomo è rimasto cosciente e le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.Il rapinatore, dopo essersi impossessato dell'incasso, avrebbe lasciato rapidamente l'agenzia e si sarebbe allontanato a bordo dello scooter, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei, che hanno raccolto i primi elementi utili all'inchiesta e avviato le attività necessarie per identificare l'autore della rapina.Uno dei principali filoni investigativi riguarda i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere, nella speranza di individuare il passaggio del rapinatore e ricostruirne gli spostamenti.Gli accertamenti non si limiteranno però alle registrazioni. Gli agenti stanno raccogliendo anche eventuali testimonianze di persone che potrebbero aver assistito alla fuga o aver notato lo scooter utilizzato dal malvivente prima o dopo l'irruzione nell'agenzia.Particolare attenzione sarà dedicata anche alla ricostruzione del percorso seguito dall'uomo dopo il colpo. Le immagini e le informazioni raccolte potrebbero infatti consentire agli investigatori di delineare una possibile via di fuga e individuare elementi utili per risalire alla sua identità.Nel frattempo, il titolare dell'attività è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia per le cure necessarie. La ferita riportata al piede non avrebbe provocato conseguenze particolarmente gravi e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.Resta invece alta l'attenzione degli investigatori sulla rapina, avvenuta in una zona particolarmente frequentata e a breve distanza dal complesso degli Scavi di Pompei. Le indagini proseguono per ricostruire ogni fase dell'azione e dare un volto e un nome al responsabile del colpo.