Rapina farmacia con il cappotto a 40 gradi e si fa arrestare

Gli agenti della Polizia Municipale si sono messi immediatamente all'inseguimento del giovane, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo

Tentata rapina sventata in pieno centro a Eboli, in provincia di Salerno. Un uomo di 31 anni, italiano e con precedenti, è entrato in una farmacia situata nelle immediate vicinanze della centralissima Piazza della Repubblica e avrebbe tentato di mettere a segno un colpo brandendo un coltello con una lama di diversi centimetri.Momenti di forte paura tra le persone che in quel momento si trovavano all’interno dell’esercizio commerciale. La situazione, però, è stata rapidamente intercettata grazie alla presenza degli agenti della Polizia Municipale, che si trovavano a poca distanza dalla piazza.Il coltello e l’abbigliamento che ha insospettitoA destare attenzione sarebbe stato innanzitutto l’atteggiamento del 31enne. Il giovane, molto alto, si è presentato in farmacia indossando un pesante giubbino bianco con il cappuccio calato sulla testa, un abbigliamento decisamente insolito considerate le temperature registrate in queste ore, con la colonnina di mercurio ancora intorno ai 32-33 gradi.I sospetti sono diventati ancora più concreti quando il giovane ha estratto un coltello, mostrando una lama di diversi centimetri e facendo scattare immediatamente l'allarme tra i presenti.Alcune delle persone presenti hanno quindi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La richiesta di aiuto è arrivata rapidamente agli agenti della Municipale, che in quel momento si trovavano proprio nelle vicinanze di Piazza della Repubblica.La fuga verso il centro storicoAlla vista degli agenti, il 31enne avrebbe capito che per lui non c'erano più margini per portare avanti il tentativo di rapina. A quel punto ha tentato di allontanarsi velocemente dalla farmacia, imboccando le scale che da Piazza della Repubblica conducono verso il centro storico di Eboli.Una fuga che, però, è durata soltanto pochi istanti.Gli agenti della Polizia Municipale si sono messi immediatamente all'inseguimento del giovane, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo prima che potesse far perdere definitivamente le proprie tracce.Bloccato prima di raggiungere i vicoliIl 31enne è stato quindi fermato dagli agenti della Municipale nelle immediate vicinanze del percorso che conduce al centro storico.Decisivo, in questo senso, è stato il rapido intervento degli operatori, che hanno impedito al giovane di addentrarsi nel dedalo di vicoli del centro storico, dove avrebbe potuto tentare di far perdere le proprie tracce.L'intervento tempestivo ha così permesso di interrompere la fuga e di evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.Il giovane, già con precedenti, è stato quindi fermato dagli agenti. Gli accertamenti dovranno ora ricostruire nel dettaglio quanto accaduto all'interno della farmacia e definire la posizione del 31enne in relazione al tentativo di rapina e all'utilizzo del coltello.L'episodio ha provocato momenti di comprensibile apprensione tra i clienti e il personale della farmacia, ma si è concluso senza conseguenze fisiche per le persone presenti.