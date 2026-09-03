Ragazzi utilizzano un povero anatroccolo come pallone

I giovani avrebbero infatti reagito con insulti e atteggiamenti di scherno nei confronti del testimone

Un piccolo anatroccolo vivo sarebbe stato utilizzato come se fosse un pallone, lanciato in aria e passato da un giovane all’altro. È questa la grave vicenda segnalata dall’associazione animalista “Gli Amici di OREO”, che ha deciso di rivolgersi formalmente alle autorità per chiedere che venga fatta piena luce sull’accaduto.L’episodio sarebbe avvenuto a Nocera Superiore e, al momento, la ricostruzione contenuta nell’esposto dovrà essere verificata attraverso gli opportuni accertamenti.L’associazione ha indirizzato la propria segnalazione al Comando di Polizia Municipale e al Garante per i Diritti degli Animali, mettendo inoltre a conoscenza dei fatti il sindaco di Nocera Superiore.«Non è una semplice bravata»Stando a quanto riportato nella denuncia, alcuni giovani avrebbero preso un anatroccolo e lo avrebbero lanciato in aria, utilizzandolo come una sorta di palla e passandoselo tra loro.Un testimone, secondo quanto riferito dall'associazione, avrebbe assistito alla scena e avrebbe chiesto ai ragazzi di interrompere immediatamente quel comportamento.La richiesta, sempre secondo la segnalazione, non avrebbe prodotto l'effetto sperato. I giovani avrebbero infatti reagito con insulti e atteggiamenti di scherno nei confronti del testimone.Sono proprio questi elementi ad aver spinto gli animalisti a chiedere che la vicenda non venga liquidata come una semplice bravata.La domanda più urgente: che fine ha fatto l’anatroccolo?Al di là dell'individuazione dei presunti responsabili, c'è soprattutto una questione che preoccupa l'associazione: conoscere le condizioni dell'animale.Non è infatti chiaro, sulla base della segnalazione, che fine abbia fatto l'anatroccolo dopo l'episodio né se sia sopravvissuto alle presunte violenze.Per questo nell'esposto viene chiesto alle autorità di attivarsi per rintracciare il piccolo animale e verificarne le condizioni.L'eventuale ritrovamento potrebbe consentire anche di stabilire se abbia riportato ferite o altre conseguenze dopo quanto sarebbe accaduto.L’esposto alle autoritàLa denuncia è stata formalmente trasmessa alla Polizia Municipale e al Garante per i Diritti degli Animali, con il sindaco di Nocera Superiore indicato tra i destinatari per conoscenza.L'obiettivo dell'associazione non è soltanto portare all'attenzione pubblica la vicenda, ma sollecitare gli organi competenti a effettuare le verifiche necessarie.Saranno dunque eventuali testimonianze, immagini, accertamenti e altri elementi disponibili a poter contribuire alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione delle persone coinvolte.Al momento, è importante sottolineare, si tratta di una denuncia e le responsabilità individuali dovranno essere accertate.«Gli animali non sono giocattoli»La vicenda ha intanto riacceso l'attenzione sul tema del maltrattamento degli animali e sul rapporto tra comportamenti considerati da alcuni una semplice forma di divertimento e le conseguenze che possono avere sugli esseri viventi.Per “Gli Amici di OREO”, l'eventuale utilizzo di un animale vivo come oggetto da lanciare e passare tra le persone rappresenterebbe un comportamento di particolare gravità, soprattutto considerando la vulnerabilità di un animale di dimensioni così ridotte.Il messaggio che l'associazione intende lanciare è chiaro: gli animali non possono essere considerati giocattoli né strumenti di divertimento.Ora si attendono gli accertamentiLa priorità, però, resta quella di verificare cosa sia realmente accaduto e, soprattutto, di capire dove si trovi l'anatroccolo.L'associazione chiede che la vicenda non finisca nel silenzio e che gli organi competenti possano raccogliere tutti gli elementi utili. Non si tratta, sottolineano i promotori della segnalazione, di sostituire gli accertamenti ufficiali con una condanna sui social o di individuare pubblicamente presunti responsabili senza prove.Il percorso indicato è invece quello della verifica dei fatti: rintracciare l'animale, accertarne le condizioni, ricostruire la dinamica dell'episodio e, qualora le responsabilità venissero confermate, individuare le persone coinvolte.L'esposto rappresenta ora il punto di partenza per eventuali approfondimenti. A Nocera Superiore resta quindi l'attesa per capire se sarà possibile ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, ritrovare quel piccolo anatroccolo al centro della denuncia.