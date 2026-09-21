Pusher arrestato con la cocaina rosa

Durante la perquisizione i militari avrebbero trovato anche 200 euro in contanti

Un controllo stradale si è trasformato in un arresto per un 22enne fermato dai carabinieri della Stazione di Napoli Poggioreale. Il giovane è stato trovato, secondo quanto riferito dai militari, in possesso di diverse sostanze stupefacenti, tra cui anche un grammo di “tusi”, conosciuto comunemente come cocaina rosa.L'intervento è scattato in corso Malta, nell'ambito dei controlli alla circolazione effettuati dai carabinieri della zona. Gli accertamenti hanno portato a estendere la verifica alla persona e all'automobile del giovane.Nel sequestro hashish, Mdma e tusiNel corso del controllo sarebbero stati rinvenuti complessivamente un grammo di Mdma, cinque grammi di hashish e un grammo di tusi.Quest'ultima sostanza viene spesso indicata con il nome di “cocaina rosa”, anche se la denominazione può risultare fuorviante: non si tratta infatti semplicemente di cocaina colorata. Il tusi è una miscela di sostanze psicoattive che può contenere, in proporzioni variabili, componenti come ketamina, Mdma, metanfetamine, caffeina e altre sostanze.La composizione può quindi essere molto diversa da una preparazione all'altra, con effetti e rischi non facilmente prevedibili.Trovati anche 200 euro in contantiDurante la perquisizione i militari avrebbero trovato anche 200 euro in contanti. La somma, secondo l'ipotesi degli investigatori, potrebbe essere collegata all'attività di spaccio.Il 22enne è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni e dell'udienza di giudizio.Saranno ora gli accertamenti e il procedimento giudiziario a stabilire la provenienza delle sostanze sequestrate e la posizione del giovane rispetto alle contestazioni formulate nei suoi confronti.