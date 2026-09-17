Piccioni intrappolati nelle mura di mattoni in città

La segnalazione ha fatto scattare l'intervento delle istituzioni locali, chiamate ora a trovare una soluzione in tempi rapidi

Allarme in via Pacuvio, nel quartiere Chiaia di Napoli, dove alcuni volatili sono rimasti intrappolati all'interno di alcune feritoie presenti su una parete che affaccia direttamente sulla strada. A provocare la situazione sarebbe stata la chiusura delle aperture con delle reti, installate senza accorgersi della presenza degli animali al loro interno.La segnalazione ha fatto scattare l'intervento delle istituzioni locali, chiamate ora a trovare una soluzione in tempi rapidi per consentire ai volatili di uscire dalle feritoie e scongiurare conseguenze per la loro sopravvivenza.La richiesta di un intervento urgenteLa Municipalità 1, attraverso la presidente e gli uffici competenti, si è attivata per affrontare il problema. Insieme all'amministrazione municipale è impegnato nella ricerca di una soluzione anche il consigliere municipale di Europa Verde Lorenzo Pascucci, con l'obiettivo di intervenire nel più breve tempo possibile.La situazione viene considerata particolarmente delicata proprio per le condizioni in cui si trovano gli animali. Le feritoie, infatti, sono state rese inaccessibili dalle reti e i volatili che si trovano all'interno rischiano di non riuscire più a liberarsi autonomamente.A lanciare l'allarme sono stati anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale Lorenzo Pascucci, che chiedono un intervento tempestivo.«È un atto gravissimo per il quale è necessario individuare i responsabili ed urgente trovare una soluzione per liberare questi volatili», hanno dichiarato Borrelli e Pascucci, sottolineando il rischio che, senza un intervento in tempi brevi, gli animali possano morire.La ricerca di una soluzioneLa priorità indicata è quindi quella di aprire le feritoie senza mettere ulteriormente in pericolo i volatili, individuando modalità di intervento che consentano di recuperarli in sicurezza. Parallelamente, secondo quanto denunciato, dovranno essere chiarite le responsabilità relative alla posa delle reti e alle modalità con cui le aperture sono state chiuse.La vicenda riporta così l'attenzione anche sulla necessità di verificare la presenza di animali prima di procedere alla chiusura di cavità e aperture utilizzate come rifugio, evitando che interventi effettuati sugli edifici possano trasformarsi in una trappola per la fauna.Per gli animali ancora intrappolati, però, la priorità resta il tempo: l'intervento annunciato dalla Municipalità dovrà consentire di liberarli prima che la permanenza all'interno delle feritoie possa comprometterne ulteriormente le condizioni.