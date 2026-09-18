Prova a dare fuoco al custode del suo parco residenziale

L’uomo è accusato, a vario titolo, di tentato omicidio plurimo

Un’aggressione dai contorni particolarmente violenti quella che si sarebbe verificata all’interno del villaggio residenziale «Le Querce» di Galluccio, in provincia di Caserta. Un uomo di 48 anni, residente nel comune casertano, è stato arrestato e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Cassino.L’uomo è accusato, a vario titolo, di tentato omicidio plurimo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe cercato prima di investire alcune persone presenti all’interno del complesso residenziale e, successivamente, avrebbe utilizzato del liquido infiammabile nel tentativo di appiccare il fuoco.Tra le persone coinvolte nella violenta aggressione ci sarebbero il custode del parco e l’amministratore di una delle società che si occupano della manutenzione del villaggio. L’episodio risale allo scorso 12 settembre ed è ora al centro di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca.L’aggressione nel complesso residenzialeLa sequenza dei fatti, secondo gli elementi raccolti finora dagli investigatori, avrebbe avuto inizio all’interno del villaggio «Le Querce», complesso composto da circa 160 villette.Il 48enne avrebbe raggiunto la zona in cui si trovavano alcune persone e, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe tentato di investirle con un veicolo. La situazione sarebbe poi ulteriormente degenerata con l’utilizzo di un liquido infiammabile, che sarebbe stato impiegato nel tentativo di dare fuoco alle persone presenti.Una dinamica che ha fatto scattare immediatamente l'allarme e l'intervento delle forze dell'ordine. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire, anche attraverso le testimonianze e gli altri elementi raccolti nel corso delle indagini, le fasi dell'aggressione.Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cassino sulla base degli elementi acquisiti durante l'inchiesta. L'indagato è stato quindi trasferito in carcere.Ancora da chiarire il moventeUno degli aspetti sui quali gli investigatori stanno concentrando l'attenzione riguarda il possibile movente. Al momento, infatti, non sarebbe ancora emersa una spiegazione chiara e definitiva capace di ricostruire l'origine dell'aggressione e le ragioni che avrebbero portato il 48enne ad agire in questo modo.Le indagini proseguono quindi per mettere insieme tutti gli elementi e verificare eventuali precedenti contrasti o episodi che possano avere avuto un ruolo nella vicenda.La gravità dell'accaduto ha inoltre acceso nuovamente i riflettori sulla situazione all'interno del villaggio «Le Querce». Negli ultimi mesi, infatti, si sarebbero verificati altri episodi di violenza che avrebbero interessato alcuni proprietari delle abitazioni presenti nel complesso e persone che, a vario titolo, lavorano al suo interno.Preoccupazione tra residenti e lavoratoriIl nuovo episodio avrebbe alimentato un clima di preoccupazione tra chi vive e lavora nel complesso residenziale. Oltre ai proprietari delle circa 160 villette, nel villaggio operano infatti diverse ditte incaricate di attività di manutenzione e servizi, con la presenza quotidiana di titolari e dipendenti.Proprio alcuni di loro sarebbero stati coinvolti, direttamente o indirettamente, negli episodi di tensione verificatisi negli ultimi mesi.Gli investigatori sono ora al lavoro per verificare se esista un collegamento tra i diversi fatti e se vi siano elementi utili a delineare un quadro più ampio rispetto alla singola aggressione del 12 settembre.Nel frattempo, il 48enne si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'inchiesta della Procura di Cassino e dei Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca prosegue per chiarire ogni dettaglio della vicenda, dal movente alla precisa dinamica dell'aggressione, fino alle eventuali responsabilità per gli altri episodi segnalati nel complesso residenziale.Per l'indagato, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.