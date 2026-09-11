Picchiato con una mazza da baseball e colpito con lo spray urticante

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona

Prima lo spray urticante, poi la mazza da baseball. È così che è degenerata una rissa avvenuta nella tarda serata di ieri a Montesarchio, in piazza Umberto, nel cuore del centro cittadino.Al centro della violenta lite un 31enne di Montesarchio, già noto alle forze dell’ordine, e un gruppo di coetanei di nazionalità egiziana. Per motivi ancora da chiarire, tra i presenti sarebbe nata una discussione che in breve tempo è sfociata nell’aggressione.Secondo una prima ricostruzione, il 31enne sarebbe stato inizialmente raggiunto dallo spray urticante e, successivamente, colpito alla testa con una mazza da baseball.L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Pio di Benevento, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti sanitari per valutare le conseguenze delle ferite riportate.Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della rissa e identificare tutte le persone coinvolte.Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona, elementi che potrebbero contribuire a fare chiarezza sull’accaduto e sulle responsabilità dei partecipanti.