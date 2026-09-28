Picchia la fidanzata prendendola a calci nel petto

avrebbe afferrato la ragazza per i capelli, trascinandola attraverso il locale fino all'esterno

Dalla serata trascorsa con gli amici all'aggressione, fino all'incontro ravvicinato in ospedale. È la sequenza ricostruita dai carabinieri dopo un episodio di violenza avvenuto all'alba a Varcaturo, nel territorio di Giugliano in Campania.Tutto comincia poco dopo le 7, quando al numero di emergenza arriva la segnalazione di un uomo ferito in via Carrafiello, nei pressi di una struttura alberghiera. I militari raggiungono il luogo indicato e trovano un 26enne del posto, già conosciuto alle forze dell'ordine, intento a tamponare una ferita da arma da taglio al braccio.Il giovane viene accompagnato dal 118 all'ospedale di Pozzuoli per le cure. Ma proprio al pronto soccorso si verifica un secondo episodio.La minaccia in pronto soccorsoNel triage si trova anche una 25enne, arrivata insieme ai familiari per farsi medicare. Il 26enne la riconosce e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, comincia a minacciarla. La situazione degenera rapidamente: l'uomo le sferrerebbe un calcio al petto, prima di essere bloccato dai militari che lo accompagnavano.La ragazza appare fortemente spaventata. Ai carabinieri racconta quindi quanto sarebbe accaduto poche ore prima.I due, secondo la ricostruzione, erano fidanzati. Avevano trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in un locale e stavano rientrando all'alba quando, per un motivo ritenuto futile, sarebbe scoppiata una violenta discussione.Trascinata fuori dal localeIl 26enne avrebbe afferrato la ragazza per i capelli, trascinandola attraverso il locale fino all'esterno. Una volta in strada, secondo la denuncia della giovane, l'avrebbe colpita ripetutamente con calci e pugni.La 25enne sarebbe riuscita a sottrarsi all'aggressione e a raggiungere l'abitazione dei genitori, situata nelle vicinanze. Successivamente, insieme alla famiglia, si è recata in ospedale per ricevere le cure necessarie.Durante gli accertamenti è emerso anche un altro elemento: poco dopo l'aggressione alla ragazza, il 26enne sarebbe stato avvicinato da una persona a bordo di un'auto e colpito, probabilmente da qualcuno intervenuto in sua difesa. È in questo contesto che avrebbe riportato la ferita al braccio.«Non è la prima volta»La giovane avrebbe inoltre riferito ai carabinieri che quello appena subito non sarebbe stato un episodio isolato. Nel racconto sarebbero emersi precedenti comportamenti violenti, scenate di gelosia e atteggiamenti di controllo ossessivo.La 25enne ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Dieci giorni anche per il 26enne, che è stato arrestato e dovrà rispondere delle contestazioni formulate a suo carico, tra cui lesioni e stalking.Gli accertamenti proseguono per ricostruire tutti gli episodi e le circostanze che hanno preceduto l'aggressione.