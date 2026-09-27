Parcheggiatore abusivo prende a calci l'auto del cliente che non paga

avrebbe cominciato a inveire contro la vittima e a colpire la macchina, provocando danni alla carrozzeria

Si sarebbe rifiutato di consegnare denaro al parcheggiatore abusivo e, secondo la denuncia presentata alla Polizia, per tutta risposta si sarebbe ritrovato con l'auto danneggiata a calci e colpi inferti con un oggetto metallico.È accaduto nella mattinata del 25 settembre in via Santa Maria di Costantinopoli, nel centro di Napoli. A raccontare quanto successo agli agenti è stato lo stesso automobilista, che ha chiamato il 113 dopo l'episodio.Poco dopo è stato individuato un 27enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, che secondo gli investigatori avrebbe preteso il pagamento per consentire all'uomo di lasciare la vettura parcheggiata in quella zona.L'allarme e l'intervento della PoliziaDopo il rifiuto dell'automobilista, sarebbe iniziata la fase più concitata. Il giovane avrebbe cominciato a inveire contro la vittima e a colpire la macchina, provocando danni alla carrozzeria.La segnalazione è stata immediatamente trasmessa agli agenti del commissariato Decumani, impegnati nei normali servizi di controllo del territorio e presenti nelle vicinanze.I poliziotti hanno raccolto la descrizione dell'uomo fornita dall'automobilista e hanno avviato le ricerche nella zona. Il 27enne è stato rintracciato poco dopo in vico Sant'Aniello a Caponapoli.In tasca anche un paio di forbiciDurante la perquisizione personale, gli agenti avrebbero trovato addosso al giovane un paio di forbici.Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione e dovrà rispondere anche della contestazione relativa al possesso dell'oggetto. Per quest'ultima circostanza è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.La posizione dell'uomo resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, mentre gli accertamenti della Polizia dovranno ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto dopo il rifiuto dell'automobilista di pagare il presunto parcheggiatore abusivo.