Oltre 1300 dosi di droga nel cofano di un'auto sul Monte Faito

Nel veicolo erano presenti anche un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento delle sostanze

Proseguono i controlli dei carabinieri sui Monti Lattari per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4”, i militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, affiancati dagli uomini dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sardegna”, hanno perlustrato anche le zone più difficili da raggiungere, tra vegetazione, muretti e sentieri impervi.Durante le verifiche, in località Aranciata Faito, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’automobile lasciata in sosta. Avvicinandosi al veicolo, i carabinieri avrebbero avvertito un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti e hanno quindi deciso di procedere con un controllo.La droga nascosta nel cofanoLa perquisizione ha portato alla scoperta, all’interno del cofano, di un ingente quantitativo di droga già suddivisa in dosi. In particolare, sono state trovate 655 dosi di crack, 401 di marijuana e 299 di hashish.Nel veicolo erano presenti anche un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento delle sostanze. I militari hanno inoltre trovato un dispositivo per il rilevamento di microspie.Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione degli investigatori per gli ulteriori accertamenti.Controlli senza sosta sui LattariIl ritrovamento si inserisce nella più ampia attività di prevenzione e contrasto al narcotraffico condotta nell’area dei Monti Lattari. I carabinieri stanno concentrando le verifiche anche nelle aree più isolate, considerate particolarmente difficili da controllare proprio per le caratteristiche del territorio.I servizi dell’operazione “Continuum Bellum 4” proseguono con l’obiettivo di individuare depositi, nascondigli e altri punti utilizzati per la gestione e la distribuzione delle sostanze stupefacenti nella zona.