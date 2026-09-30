Nei Paesi Vesuviani si è tornati a rubare le autoradio

Gli accertamenti avrebbero permesso di stabilire che si trattava dell’apparecchio appena sottratto da una Lancia Y

Un’auto sospetta segnalata dai residenti ha portato i carabinieri sulle tracce di un presunto ladro nella notte a Volla. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per furto aggravato un 45enne di Cercola, già noto alle forze dell’ordine.L’intervento è scattato in via Sepone, nei pressi di un parco, dove alcuni cittadini avevano notato una vettura ritenuta sospetta. La pattuglia, impegnata nei controlli notturni sul territorio, ha raggiunto la zona e fermato l’uomo mentre era alla guida di una Renault Modus.Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato nell’auto un’autoradio. Gli accertamenti avrebbero permesso di stabilire che si trattava dell’apparecchio appena sottratto da una Lancia Y parcheggiata nelle vicinanze.Per il 45enne è quindi scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.