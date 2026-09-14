Muore in mare, tragedia in Campania

Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a chiarire definitivamente le circostanze

Tragedia sul litorale di Battipaglia, dove un uomo di 67 anni, residente a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è morto mentre si trovava in spiaggia all'interno di uno stabilimento balneare.L'episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorritori. Le persone presenti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia.Per l'uomo, però, nonostante i tentativi di soccorso, non c'è stato nulla da fare. Il 67enne sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava presso lo stabilimento balneare. Il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari.Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia, coordinati dal comandante Domenico Di Vita, insieme agli operatori del 118. Le forze dell'ordine hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e hanno informato dell'accaduto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno.La salma è stata successivamente trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli, dove è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali ulteriori accertamenti.Stando alle prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso. Saranno comunque gli accertamenti disposti dalla Procura a chiarire definitivamente le circostanze del decesso e a stabilire se siano necessari ulteriori approfondimenti.La tragedia ha suscitato sgomento tra le persone presenti nello stabilimento e sul litorale di Battipaglia, dove l'uomo aveva trascorso una giornata al mare prima del drammatico malore.