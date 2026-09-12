Muore al funerale della madre colpita da un masso

Il masso, secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, avrebbe avuto un peso di circa venti chilogrammi

Stava percorrendo la strada insieme al marito e ad altri familiari, diretti al funerale della madre. Un viaggio che avrebbe dovuto concludersi nel piccolo borgo di Coronella, frazione del comune di Cascia, si è trasformato invece in una tragedia. Una donna di 66 anni, residente a Roma, è morta dopo essere stata colpita da un masso precipitato improvvisamente dalla parete rocciosa che sovrasta la strada regionale 521, nel tratto che collega Morro Reatino a Leonessa, in provincia di Rieti.L’incidente è avvenuto mentre il corteo funebre stava raggiungendo la località umbra. La donna viaggiava sul sedile passeggero di una Chevrolet Spark condotta dal marito, quando il masso ha centrato in pieno il parabrezza dell’utilitaria. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.Sette persone feriteIl masso, secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, avrebbe avuto un peso di circa venti chilogrammi. Si sarebbe staccato all’improvviso dalla parete rocciosa, per poi rotolare lungo il pendio e raggiungere la carreggiata. In pochi istanti ha colpito l’auto sulla quale viaggiava la 66enne, trasformando una normale percorrenza stradale in una drammatica emergenza.Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre sette persone. Per loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Gli operatori dell’Ares 118 hanno accompagnato i feriti al nosocomio di Rieti per gli accertamenti e le cure necessarie. Nessuno, stando alle informazioni disponibili, avrebbe riportato ferite tali da far temere per la propria vita.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Rieti e i carabinieri di Leonessa e delle stazioni della zona. I soccorritori hanno lavorato per prestare assistenza alle persone coinvolte, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.La dinamica dell’incidenteLa ricostruzione dei primi momenti della tragedia racconta di un distacco improvviso. Il masso si sarebbe staccato da una parete rocciosa situata a monte della strada e, dopo aver percorso il pendio, sarebbe finito direttamente sulla carreggiata.La traiettoria ha portato la pietra a colpire proprio la Chevrolet Spark sulla quale viaggiava la donna. L’impatto ha interessato il vetro anteriore dell’auto, con conseguenze fatali per la 66enne che si trovava accanto al marito.Gli accertamenti dei carabinieri dovranno ora chiarire ogni elemento della vicenda e verificare anche le eventuali responsabilità. Particolare attenzione è rivolta naturalmente alle condizioni della parete rocciosa e alla situazione del versante dal quale si è staccato il masso.Un tratto di strada già interessato da franeTra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella secondo cui il distacco potrebbe essere stato favorito dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Al momento, tuttavia, si tratta di un'ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici.La strada regionale 521 è caratterizzata, in diversi punti, da un percorso particolarmente tortuoso, con gole strette e pareti rocciose a ridosso della carreggiata. Il collegamento permette di raggiungere Leonessa partendo da Morro Reatino e, proseguendo per circa una ventina di chilometri, di arrivare poi verso Cascia.In passato, alcuni tratti della strada erano già stati interessati da frane e smottamenti. Proprio per questo, in diversi punti erano state installate opere di protezione, tra cui reti e muri di contenimento. Saranno ora gli accertamenti a stabilire cosa abbia provocato il nuovo distacco e se vi siano elementi riconducibili alle condizioni meteorologiche dei giorni scorsi.Il funerale celebrato nel pomeriggioLa tragedia ha avuto come sfondo una circostanza resa ancora più dolorosa dalla destinazione del viaggio. La donna e i suoi familiari stavano infatti raggiungendo Coronella per partecipare al funerale della madre della 66enne e accompagnarla all'ultima dimora.Nonostante la drammatica notizia dell'incidente, il funerale dell'anziana è stato celebrato nel pomeriggio nel piccolo centro di Coronella. La cerimonia si è svolta mentre la salma della figlia, vittima dell'incidente stradale, è stata trasferita e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.La decisione è stata assunta dal magistrato di turno della procura di Rieti, che dovrà ora valutare gli ulteriori accertamenti da effettuare sulla salma e sulla dinamica dell'accaduto.Restano quindi da chiarire tutti gli aspetti della tragedia, a partire dalle cause del distacco del masso. Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare le condizioni del versante roccioso, mentre proseguono gli accertamenti sulla strada regionale 521 dopo il drammatico incidente costato la vita alla donna.