Muore a due mesi al Santobono, lutto cittadino

gli era stata diagnosticata una rara patologia

È una giornata di dolore per Caggiano, che si stringe attorno alla famiglia del piccolo Giannicola, morto a soli due mesi all’ospedale Santobono di Napoli. Il neonato era stato trasferito d’urgenza nella struttura pediatrica napoletana dopo che, nei giorni scorsi, gli era stata diagnosticata una rara patologia.La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità. A darne voce è stato il sindaco Modesto Lamattina, che ha espresso a nome dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza la vicinanza ai familiari.«Di fronte a una sofferenza così grande, le parole sembrano perdere ogni significato», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’intera comunità voglia essere accanto alla famiglia in questo momento.Per oggi l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, come segno di partecipazione collettiva al dolore per la scomparsa del bambino.Caggiano si raccoglierà nel silenzio e nel rispetto, accompagnando la famiglia di Giannicola in una giornata segnata dal dolore. «La nostra comunità si raccoglierà nel silenzio, nel rispetto e nella preghiera», ha aggiunto Lamattina. «Caggiano piange il piccolo Giannicola e si stringe, con tutto il suo affetto, alla sua famiglia».