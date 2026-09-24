Minaccia la madre per soldi, figlio arrestato

Gli accertamenti avviati dai militari avrebbero infatti fatto emergere una situazione caratterizzata da comportamenti minacciosi che si sarebbero protratti nel tempo

Minacce ripetute all'interno delle mura di casa, culminate nella richiesta di denaro alla madre. È l'episodio che ha portato all'arresto di un 24enne di Succivo, nel Casertano, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata. La presunta vittima è la madre del giovane, una donna di 51 anni.L'intervento dei carabinieri è scattato nella prima mattinata di ieri, dopo una segnalazione relativa a una nuova situazione di tensione all'interno dell'abitazione. A raggiungere la casa sono stati i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise, intervenuti per verificare quanto stava accadendo.Secondo gli elementi raccolti nell'immediatezza dell'intervento, il 24enne avrebbe rivolto alla madre una serie di minacce, arrivando a pretendere una somma di denaro. Un episodio che, stando alla ricostruzione dei carabinieri, non sarebbe stato isolato.Le minacce all'interno della famigliaGli accertamenti avviati dai militari avrebbero infatti fatto emergere una situazione caratterizzata da comportamenti minacciosi che si sarebbero protratti nel tempo. La contestazione di maltrattamenti in famiglia si inserisce proprio in questo quadro, mentre la richiesta di denaro avanzata nella mattinata avrebbe fatto assumere alla vicenda anche i contorni della tentata estorsione aggravata.I carabinieri hanno raccolto gli elementi necessari a ricostruire quanto accaduto e hanno svolto le verifiche nell'abitazione. L'intervento della pattuglia ha consentito di interrompere la situazione e di procedere agli accertamenti sulla posizione del giovane.Al termine delle attività, ritenuti sussistenti i presupposti previsti dalla legge, il 24enne è stato arrestato.Trasferito nel carcere di Santa Maria Capua VetereDopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto nel carcere “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.L'indagine dovrà ora consentire di approfondire la natura e la durata dei comportamenti contestati e di ricostruire con precisione le circostanze che hanno preceduto l'intervento dei carabinieri.Le accuse nei confronti del 24enne dovranno essere sottoposte alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.