Melissa trovata senza vita, è stata strangolata

Una volta accertata la natura violenta del decesso, la Polizia ha concentrato l'attività investigativa sulla ricostruzione degli ultimi contatti

Quella che nelle prime ore sembrava essere una morte naturale si è trasformata in un'indagine per omicidio. La vittima è Melissa Echevarria, 40 anni, di origine argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina, a Messina.A cambiare radicalmente il quadro investigativo sono stati gli accertamenti effettuati sul corpo della donna. In un primo momento, infatti, le condizioni del cadavere, trovato in un avanzato stato di decomposizione, non avrebbero consentito di individuare con immediatezza elementi inequivocabili riconducibili a una morte violenta.Le successive verifiche medico-legali e investigative hanno però fatto emergere un'altra verità: Melissa Echevarria sarebbe stata strangolata. Da quel momento l'attenzione degli investigatori si è concentrata sulla ricostruzione delle ultime ore di vita della donna e, soprattutto, sui contatti avuti prima del decesso.Il corpo trovato in via La FarinaIl ritrovamento era avvenuto il 14 agosto in un cortile di via La Farina. Il cadavere si trovava in condizioni tali da rendere particolarmente complessa la prima lettura degli elementi disponibili.Lo stato di decomposizione avrebbe infatti reso meno evidenti eventuali segni lasciati da un'aggressione, contribuendo a orientare inizialmente gli accertamenti verso l'ipotesi di un decesso non riconducibile a un atto violento.Gli investigatori hanno tuttavia continuato a esaminare il corpo e a verificare ogni possibile elemento utile a chiarire le cause della morte.Con il proseguire degli accertamenti, il quadro è progressivamente cambiato. Sono emersi elementi compatibili con una morte per strangolamento, facendo cadere l'ipotesi iniziale e aprendo formalmente la strada a un'inchiesta per omicidio.La svolta nelle indaginiUna volta accertata la natura violenta del decesso, la Polizia ha concentrato l'attività investigativa sulla ricostruzione degli ultimi contatti della 40enne.Gli accertamenti hanno condotto a un 44enne di origine tunisina, individuato dagli investigatori come l'ultima persona ad aver avuto rapporti con Melissa Echevarria.L'uomo si trovava già in carcere per altri motivi quando il suo nome è entrato nell'inchiesta sulla morte della donna.Gli investigatori hanno quindi approfondito i rapporti tra i due e ricostruito, per quanto possibile, gli ultimi momenti della vittima. Nel corso degli sviluppi investigativi sarebbe arrivata la confessione dell'uomo, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità nell'omicidio.La lite e lo strangolamentoSecondo la ricostruzione emersa dagli accertamenti, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite tra il 44enne e la donna.La discussione sarebbe poi degenerata fino all'aggressione mortale. L'uomo avrebbe strangolato Melissa Echevarria, provocandone il decesso.La confessione avrebbe quindi fornito agli investigatori ulteriori elementi per ricostruire una vicenda che, almeno nelle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, non appariva come un caso di omicidio.Resta ora da chiarire nei dettagli cosa abbia provocato la lite, quale fosse esattamente il rapporto tra la vittima e il 44enne e cosa sia accaduto nelle ore immediatamente precedenti alla morte.Da morte naturale a omicidioÈ proprio l'evoluzione degli accertamenti a rappresentare l'elemento centrale della vicenda. Il corpo, a causa delle condizioni in cui è stato trovato, non aveva inizialmente permesso di leggere con chiarezza i segni della violenza.Solo attraverso gli approfondimenti tecnici è stato possibile individuare gli elementi che hanno portato a una diversa interpretazione del decesso.Da quel momento, l'attività investigativa ha seguito una nuova direzione: dalla ricerca delle cause di una possibile morte naturale alla ricostruzione di un omicidio, fino all'individuazione dell'uomo che sarebbe stato l'ultimo ad avere contatti con la vittima e che avrebbe successivamente confessato.La morte di Melissa Echevarria diventa così un caso di omicidio al centro di un'inchiesta che dovrà ora ricostruire ogni passaggio della vicenda, definire il contesto della lite e verificare tutti gli elementi raccolti dagli investigatori.La confessione del 44enne rappresenta una svolta importante, ma saranno gli ulteriori accertamenti dell'autorità giudiziaria a stabilire in maniera definitiva responsabilità, dinamica e circostanze del delitto.