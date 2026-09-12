Mancano i bus, passeggeri prigionieri per un'ora in aereo

La criticità si sarebbe verificata nella fase successiva all’atterraggio, con i passeggeri costretti a rimanere a bordo

L’aereo era arrivato a destinazione addirittura prima dell’orario previsto, ma per i passeggeri l’arrivo a Milano è rimasto sospeso per quasi un’ora. È quanto accaduto all’aeroporto di Linate ai viaggiatori del volo ITA Airways AZ1298, partito da Napoli e diretto nello scalo milanese.Il collegamento era programmato con arrivo alle 22:55, ma l’aeromobile ha toccato terra alle 22:48. Nessun ritardo, dunque, anzi un arrivo anticipato rispetto alla tabella di marcia. Il problema si è presentato subito dopo l’atterraggio, quando i passeggeri non hanno potuto lasciare l’aereo per raggiungere il terminal.A impedire lo sbarco sarebbe stata infatti l’assenza dei bus necessari per trasferire i viaggiatori dall’aeromobile all’edificio aeroportuale. Con l’aereo fermo sulla pista, le persone sono rimaste all’interno della cabina in attesa che fosse disponibile il servizio di trasporto.La situazione si è protratta per decine di minuti, trasformando quello che avrebbe dovuto essere un arrivo regolare in un’attesa particolarmente lunga per chi si trovava a bordo.A raccontare quanto stava accadendo è stata una passeggera, Adriana Albini, che ha riferito all’ANSA la situazione vissuta dopo l’atterraggio.«A quasi un’ora dall’atterraggio siamo ancora tutti a bordo dell’aeromobile perché non sono disponibili i bus per trasferire i passeggeri al terminal», ha raccontato.Il disagio, quindi, non sarebbe stato determinato dalle condizioni del volo o da un ritardo accumulato durante il viaggio. L’aereo proveniente da Napoli era infatti arrivato alle 22:48, sette minuti prima dell’orario previsto.La criticità si sarebbe verificata nella fase successiva all’atterraggio, con i passeggeri costretti a rimanere a bordo in attesa del trasferimento verso il terminal di Linate.Una circostanza che ha inevitabilmente provocato malumori tra i viaggiatori, soprattutto considerando che il volo era giunto a Milano in anticipo. Per chi aveva già raggiunto la destinazione, l’attesa si è quindi trasformata in un prolungamento inatteso del viaggio.La vicenda mette in evidenza come i disagi per i passeggeri possano verificarsi anche dopo un volo arrivato regolarmente a destinazione. In questo caso, il problema non è stato il tempo trascorso in volo, ma l’impossibilità di completare rapidamente le procedure di sbarco a causa della mancata disponibilità dei bus diretti al terminal.