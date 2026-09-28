Macelleria abusiva, scatta la maxi-sanzione

La documentazione sarà ora inviata al Suap, chiamato a valutare la situazione e gli eventuali provvedimenti da adottare

Prosegue il giro di controlli della Polizia locale nel quartiere Savignano e nelle zone limitrofe a piazza Vittorio Emanuele a Caserta. Durante una verifica effettuata in via Isonzo, gli agenti hanno accertato irregolarità a carico di una macelleria, contestando la gestione senza le necessarie autorizzazioni di una parte dell’attività.Per le violazioni rilevate è scattata una sanzione amministrativa da 5mila euro. La documentazione sarà ora inviata al Suap, chiamato a valutare la situazione e gli eventuali provvedimenti da adottare. Tra le possibilità previste rientra anche la sospensione dell’attività.Il piano per SavignanoL'episodio si inserisce in una più ampia attività di vigilanza predisposta dal comando della Polizia locale per rafforzare i controlli sul territorio e intervenire sulle situazioni di irregolarità. Il quartiere Savignano rappresenta uno dei punti sui quali si concentreranno le prossime verifiche, alla luce delle criticità segnalate negli ultimi tempi sul fronte del degrado e della sicurezza urbana.«L’intervento di via Isonzo – sottolinea il comandante Emiliano Nacar – rientra in un più ampio piano di controllo che interesserà la zona di Savignano, con particolare attenzione ai fenomeni di degrado urbano e alle situazioni che possono incidere sulla sicurezza e sulla civile convivenza».Coordinamento contro lo spaccioNel programma di interventi potranno trovare spazio anche gli strumenti previsti dalla normativa, compreso il Daspo urbano, nei contesti e nelle aree dove ne ricorrano i requisiti.Parallelamente, ha spiegato ancora Nacar, è stato avviato un confronto con le altre forze dell’ordine per mettere a punto un piano specifico contro lo spaccio di droga. L'attenzione sarà concentrata soprattutto sui luoghi ritenuti più esposti al fenomeno, tra cui piazza Vittorio Emanuele.I controlli, dunque, non si fermano alla verifica delle attività commerciali: l'obiettivo dichiarato dal comando è estendere il presidio alle diverse problematiche che interessano il quartiere.