Lupo sbrana e uccide un cane corso

A far ritenere possibile la presenza di un lupo sarebbero soprattutto le caratteristiche dell'aggressione

Una serata trascorsa in una villa nelle campagne di Roca, marina di Melendugno, si è trasformata in un dramma per i proprietari di Connie, una femmina di Cane Corso di circa cinquanta chili.Il cane sarebbe stato attaccato da un animale selvatico mentre si trovava all’interno della proprietà, lungo via vicinale Mancarella. L’aggressione, secondo quanto ricostruito, si è verificata nella serata di giovedì scorso.Connie avrebbe avuto un violento confronto con il predatore, riportando lesioni estremamente profonde. Le ferite, concentrate soprattutto nella zona della gola e del torace, si sono rivelate troppo gravi. Nonostante l'intervento del veterinario e le cure prestate nelle ore successive, il cane è morto la mattina seguente.Il sospetto: potrebbe essere stato un lupoL'ipotesi presa in considerazione è quella dell'attacco da parte di un lupo. Al momento, però, non c'è una conferma definitiva sull'identità dell'animale.A far ritenere possibile la presenza di un lupo sarebbero soprattutto le caratteristiche dell'aggressione e le modalità con cui il cane sarebbe stato ferito. Si tratta, tuttavia, di elementi che dovranno essere sottoposti ad accertamenti prima di poter stabilire con certezza quale predatore abbia raggiunto la proprietà.La presenza di un animale selvatico all'interno dell'area recintata rappresenta uno degli aspetti sui quali si concentreranno le verifiche.Il muro alto due metri non sarebbe bastatoSecondo la ricostruzione dell'accaduto, il predatore sarebbe riuscito a superare il muro che delimita la villa, una recinzione alta all'incirca due metri.Una volta all'interno della proprietà avrebbe raggiunto Connie, dando origine a una colluttazione particolarmente violenta.Il Cane Corso, secondo quanto riferito, avrebbe tentato di reagire e di difendersi dall'attacco. Lo scontro sarebbe proseguito fino a quando l'animale non è rimasto gravemente ferito.Quando la situazione è terminata, le condizioni del cane erano già estremamente serie.Ferite profonde a gola e toraceLe lesioni riportate da Connie sono apparse subito preoccupanti. In particolare, il cane presentava profonde ferite nella zona della gola e del torace, compatibili con un'aggressione caratterizzata da morsi.I proprietari hanno quindi fatto ricorso alle cure veterinarie nel tentativo di salvare l'animale. Per tutta la notte sono state prestate le necessarie cure, ma la gravità delle lesioni non ha lasciato scampo alla femmina di Cane Corso.La morte è avvenuta nella mattinata successiva all'aggressione.Proprio l'esame delle ferite potrebbe ora diventare determinante per ricostruire con maggiore precisione la dinamica e soprattutto per identificare il predatore.La segnalazione ai carabinieri forestaliDopo quanto accaduto, i proprietari hanno contattato telefonicamente i carabinieri forestali per segnalare l'aggressione e ricevere indicazioni sulle procedure da seguire.La segnalazione è stata successivamente formalizzata presso la stazione dei carabinieri di Melendugno. Dell'episodio è stata informata anche la polizia locale.A questo punto saranno gli accertamenti tecnici a poter fornire elementi più concreti.Particolare attenzione sarà riservata proprio ai segni presenti sul corpo del cane: la conformazione delle ferite e le caratteristiche dei morsi potrebbero infatti aiutare a capire quale animale sia entrato nella proprietà e abbia attaccato Connie.La verifica sull'animale responsabilePer ora, dunque, il lupo resta un'ipotesi e non una certezza.L'aggressione ha però riportato l'attenzione sulla presenza di predatori selvatici nelle campagne salentine e sulla necessità di distinguere, caso per caso, tra avvistamenti, tracce e attacchi effettivamente riconducibili a una determinata specie.Nel caso di Connie, sarà l'analisi delle lesioni a rappresentare uno degli elementi più importanti per chiarire la vicenda.Resta il dolore dei proprietari, che hanno perso il loro cane dopo un'aggressione avvenuta all'interno della loro stessa proprietà. Una tragedia consumatasi nel giro di poche ore: prima lo scontro con il predatore, poi la corsa contro il tempo per tentare di salvarla e, infine, la morte del Cane Corso nella mattinata successiva.