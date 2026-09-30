Lo rapiscono e gli sparano dopo una lite, tre arresti

L’attività investigativa avrebbe permesso di fare luce sulla dinamica dell’aggressione, arrivando a individuare i presunti responsabili

Tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria nell’ambito dell’indagine sul ferimento di un 24enne, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco nella notte del 4 marzo 2024 a Napoli.I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di tre indagati, accusati, a vario titolo, di lesioni personali aggravate e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco.L’attività investigativa avrebbe permesso di fare luce sulla dinamica dell’aggressione, arrivando a individuare i presunti responsabili. Determinanti, secondo quanto riferito dalla Procura di Napoli, anche alcune incongruenze emerse nelle prime dichiarazioni rese dalla vittima.Stando alla ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato con un diverbio. Il 24enne sarebbe stato quindi costretto a salire a bordo di un’automobile insieme ai suoi aggressori, che lo avrebbero condotto in una zona appartata. Qui sarebbe iniziata l’aggressione, con percosse e violenze.Durante l’azione, uno degli aggressori avrebbe esploso un colpo di pistola, raggiungendo il giovane a una gamba. Il 24enne rimase ferito e l’episodio fece scattare gli accertamenti dei carabinieri.Le indagini, secondo la Procura, hanno consentito di ricostruire le diverse fasi della vicenda e di attribuire ai tre destinatari della misura cautelare un ruolo nell’aggressione. Restano inoltre da identificare altri soggetti che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero partecipato alla vicenda.La misura cautelare è stata disposta nell’ambito delle indagini preliminari: per gli indagati vale dunque la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.