Lite tra due donne finisce in ospedale con lo spray al peperoncino

sono stati effettuati i primi accertamenti per comprendere cosa fosse accaduto e ricostruire i momenti che avevano preceduto la lite

Momenti di forte tensione questa mattina a Vallo Scalo, in contrada Palazza, nel territorio comunale di Salento, dove una discussione tra due donne è rapidamente degenerata, trasformandosi in una violenta lite. Le urla e il caos scoppiati all'interno di un condominio hanno richiamato l'attenzione dei residenti, preoccupati per quello che stava accadendo.La situazione è diventata particolarmente concitata quando una delle due donne sarebbe stata colpita con dello spray al peperoncino. Un episodio che ha provocato immediatamente problemi alla persona coinvolta, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.A chiedere l'arrivo dei Carabinieri sono stati i familiari della donna colpita dallo spray. La richiesta di intervento ha fatto scattare l'arrivo dei militari sul posto, dove la situazione è stata riportata sotto controllo.Una volta raggiunto il condominio, i Carabinieri hanno valutato le condizioni della donna e hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. Nel frattempo, sono stati effettuati i primi accertamenti per comprendere cosa fosse accaduto e ricostruire i momenti che avevano preceduto la lite.Poco dopo è arrivata un'ambulanza della Misericordia di Vallo, proveniente dalla postazione di Omignano. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, che presentava i disturbi provocati dall'esposizione allo spray al peperoncino.La donna è stata successivamente accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti e per ricevere le cure necessarie. Nell'episodio avrebbe riportato anche abrasioni al volto e problemi agli occhi, conseguenze che hanno reso necessario il trasferimento presso la struttura sanitaria.Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. I militari stanno cercando di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, partendo dalla discussione iniziale fino al momento in cui la situazione è degenerata.Ancora da chiarire, dunque, i motivi che hanno fatto scoppiare la lite e soprattutto le responsabilità delle persone coinvolte. Gli accertamenti dovranno stabilire anche l'esatta dinamica dell'aggressione e le modalità con cui è stato utilizzato lo spray al peperoncino.L'episodio ha inevitabilmente provocato apprensione tra gli abitanti del condominio e nella zona di contrada Palazza, dove per alcuni minuti si sono vissuti momenti di particolare agitazione. Saranno ora gli approfondimenti dei Carabinieri a chiarire ogni aspetto della vicenda.