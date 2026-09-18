Lasciato solo in casa, bimbo di 6 anni cade dal terzo piano

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena o si sono accorti immediatamente di quanto accaduto

Un pomeriggio di paura a Montelanico, in provincia di Roma, dove un bambino di quasi 6 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione facendo un volo di circa dieci metri. Il piccolo, rimasto solo in casa, è stato soccorso dopo la caduta e trasferito d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono state definite gravissime.L’incidente si è verificato intorno alle 18 di ieri, 16 settembre, in via Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il bambino si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, perdendo poi l’equilibrio e precipitando nel vuoto.A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena o si sono accorti immediatamente di quanto accaduto. I soccorsi sono arrivati rapidamente e, vista la gravità delle condizioni del piccolo, è stato disposto il trasferimento in elicottero presso il Policlinico Gemelli, dove il bambino è stato affidato alle cure dei sanitari.Il padre era uscito con la figliaParallelamente alle operazioni di soccorso sono scattati gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e soprattutto le circostanze nelle quali il bambino si trovava da solo nell’abitazione.Secondo quanto ricostruito finora dai militari, il padre, un uomo di 34 anni di origine colombiana, si sarebbe allontanato da casa insieme alla figlia per sbrigare alcune commissioni. Il bambino sarebbe invece rimasto nell’abitazione senza la presenza di un adulto.Un'assenza che, alla luce della successiva caduta, ha fatto scattare gli approfondimenti investigativi sulla posizione dell'uomo. Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di abbandono di minori e lesioni personali.Le indagini sulla dinamicaGli investigatori stanno ora ricostruendo tutti i passaggi precedenti alla caduta per chiarire quanto tempo il bambino sia rimasto solo, come sia riuscito a raggiungere il balcone e in quali circostanze si sia verificata la precipitazione.Resta innanzitutto l'apprensione per le condizioni del piccolo, ricoverato in gravissime condizioni al Gemelli dopo il volo di circa dieci metri. Saranno gli ulteriori accertamenti dei Carabinieri e gli elementi raccolti nelle prossime ore a consentire di definire con maggiore precisione la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.