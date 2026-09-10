Lancia rifiuti dall'auto a Terzigno, individuato e punito

Le telecamere hanno immortalato la vettura in transito e il momento in cui il conducente ha gettato il sacchetto

Lancia un sacchetto di immondizia dal finestrino dell’auto mentre percorre una strada di Terzigno, ma viene individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È quanto accaduto nelle scorse ore sul territorio comunale, dove gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire al responsabile attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dotato di lettura delle targhe.Le telecamere hanno immortalato la vettura in transito e il momento in cui il conducente ha gettato il sacchetto di rifiuti direttamente dalla propria auto. Grazie alle immagini e al sistema di riconoscimento delle targhe, gli agenti hanno potuto identificare il veicolo e successivamente il responsabile.Nei suoi confronti sono scattati la denuncia penale per abbandono di rifiuti, il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura, nell’ambito delle nuove e più severe disposizioni previste per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.Il sindaco: «Un gesto grave e intollerabile»Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Terzigno, Salvatore Carillo, che ha rivolto un plauso agli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Francesco De Rosa.«Voglio complimentarmi con gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Francesco De Rosa, che hanno individuato il responsabile e applicato le nuove e più severe disposizioni – ha dichiarato il primo cittadino –. Lanciare un sacchetto di immondizia da un'auto in corsa è un gesto grave, che dimostra un'assoluta mancanza di rispetto verso il territorio e verso l'intera comunità».Il sindaco ha quindi lanciato un messaggio a chi continua ad abbandonare rifiuti sul territorio comunale: «Quanto accaduto sia da monito per chi pensa di poter sporcare Terzigno e farla franca. Abbiamo alzato il livello di attenzione e continueremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per individuare e punire i responsabili. Su questo fronte non molliamo».Controlli intensificati contro le microdiscaricheL’episodio si inserisce nel quadro delle attività messe in campo dall’Amministrazione comunale Carillo per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.Sono stati intensificati i controlli sul territorio ed è stato avviato un programma di rimozione e bonifica delle microdiscariche, con particolare attenzione alle strade di confine del territorio comunale.Nei giorni scorsi, inoltre, anche i Carabinieri della Stazione di Terzigno erano intervenuti contro l’abbandono illecito: i militari avevano fermato e denunciato due persone sorprese mentre scaricavano due divani in un’area abbandonata nei pressi della Strada Statale 268.L’azione congiunta delle forze impegnate nei controlli punta dunque a contrastare il fenomeno attraverso una maggiore presenza sul territorio e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di individuare i responsabili e tutelare il decoro urbano.