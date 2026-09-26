Ladro scoperto mentre forza una porta a Nocera

Durante la perquisizione sono stati trovati diversi strumenti ritenuti utili per lo scasso e la manomissione delle serrature

Ha tentato di forzare la porta di un appartamento, ma è stato sorpreso dai proprietari e, nel tentativo di fuggire, avrebbe aggredito il padrone di casa con un cacciavite. È finito così in manette un uomo di 42 anni, di nazionalità ucraina e con precedenti penali, arrestato dalla Polizia municipale di Nocera Inferiore.



L'episodio è avvenuto in via Astuti, all'interno di un complesso residenziale di recente costruzione. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato sorpreso mentre cercava di manomettere la porta d'ingresso di un'abitazione.



A rientrare proprio in quel momento sono stati i proprietari, una giovane coppia. La donna si è accorta immediatamente di quanto stava accadendo e ha lanciato l'allarme, contattando la sala radio del Comando della Polizia municipale.



L'aggressione durante la fuga



Scoperto, il presunto ladro avrebbe reagito tentando di guadagnarsi la fuga. Il proprietario dell'abitazione sarebbe stato colpito con un cacciavite, riportando diverse ferite all'addome. L'uomo avrebbe poi utilizzato anche uno spray al peperoncino contro la coppia.



Gli agenti, coordinati dal comandante Andrea D'Elia, sono arrivati sul posto in pochi istanti e hanno intercettato il 42enne nelle pertinenze dell'abitazione, riuscendo a bloccarlo.



Durante la perquisizione sono stati trovati diversi strumenti ritenuti utili per lo scasso e la manomissione delle serrature. Tra gli oggetti sequestrati anche il cacciavite e lo spray al peperoncino che, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero stati utilizzati durante l'aggressione.



Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Fuorni, a Salerno, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Gli investigatori stanno inoltre verificando l'eventuale collegamento dell'arrestato con una banda specializzata nei furti in abitazione.