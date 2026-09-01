L'addio a Manuela morta a 16 anni, una ghirlanda per lei

Davanti alla chiesa sono stati portati palloncini bianchi, mentre il rumore dei motorini ha accompagnato alcuni momenti della giornata

Il dolore per la morte di Manuela Chiarolanza non si spegne. A pochi giorni dal tragico incidente che ha strappato alla vita la ragazza, appena 16 anni, la comunità si è raccolta per l'ultimo saluto alla giovane, morta dopo un violento incidente in scooter avvenuto la scorsa settimana lungo via Madonna del Pantano, tra Varcaturo e Licola.I funerali si sono celebrati ieri nella chiesa di Sant'Antimo e Santa Filomena, a Torre di Cappella. Una cerimonia segnata dalla commozione e dalla presenza di tantissimi amici della ragazza, arrivati per accompagnarla simbolicamente nel suo ultimo viaggio.Davanti alla chiesa sono stati portati palloncini bianchi, mentre il rumore dei motorini ha accompagnato alcuni momenti della giornata. Un omaggio scelto dagli amici per ricordare Manuela attraverso uno degli elementi che aveva fatto da sfondo alla tragedia e che, in queste ore, è diventato anche un simbolo del legame con la giovane.Il ricordo degli amiciLa notizia della morte di Manuela aveva profondamente colpito la comunità già nelle ore immediatamente successive all'incidente.La ragazza viaggiava su uno scooter insieme a un'amica di 18 anni, che era alla guida del mezzo. Lo schianto è avvenuto lungo via Madonna del Pantano, nel territorio compreso tra Varcaturo e Licola.Per la 16enne le conseguenze dell'impatto si sono rivelate fatali. L'amica maggiorenne è invece rimasta ferita.Da quel momento, il luogo dell'incidente è diventato spontaneamente un punto di raccoglimento. Amici, conoscenti e persone che avevano conosciuto Manuela hanno lasciato fiori e peluche, trasformando il tratto di strada teatro dello schianto in un piccolo memoriale.Fiori e peluche sul luogo della tragediaNei giorni successivi all'incidente sono aumentati gli omaggi lasciati sul posto.Tra fiori e peluche è comparsa anche una grande corona a forma di cuore, realizzata con fiori bianchi e rose. Al centro, una scritta semplice e carica di significato: “Manu vive”.Un messaggio che raccoglie il sentimento di chi l'ha conosciuta e che, attraverso quel gesto, ha voluto mantenere vivo il ricordo della sedicenne.Il piccolo memoriale continua così a crescere, mentre familiari e amici cercano di fare i conti con una perdita arrivata improvvisamente e a un'età nella quale una vita intera sembrava ancora davanti.L'ultimo saluto in chiesaI funerali hanno rappresentato il momento più intenso del dolore collettivo.La chiesa di Sant'Antimo e Santa Filomena ha accolto familiari, amici e persone accorse per stringersi attorno alla famiglia della ragazza.All'esterno, i palloncini bianchi hanno accompagnato la cerimonia, mentre il rombo dei motorini degli amici ha rappresentato un ulteriore omaggio alla giovane.Un modo per ricordare Manuela non soltanto attraverso il dolore della tragedia, ma anche attraverso i legami, le amicizie e i momenti condivisi con chi le voleva bene.Una comunità ancora sotto chocLa morte della sedicenne ha lasciato una profonda ferita nella zona.La giovane era conosciuta da molti coetanei e la notizia del tragico incidente aveva rapidamente fatto il giro della comunità. Il susseguirsi di messaggi, fiori e ricordi nelle ore successive allo schianto ha mostrato quanto fosse forte il legame tra Manuela e le persone che le stavano accanto.Il luogo dell'incidente continua a raccontare proprio questo dolore: un tratto di strada trasformato in uno spazio di memoria, con gli omaggi lasciati da chi non ha voluto dimenticare la ragazza.Un ricordo che restaA distanza di giorni dalla tragedia, il nome di Manuela continua dunque a essere presente attraverso i gesti di chi le era vicino.I palloncini bianchi, i fiori, i peluche e la grande composizione floreale con la scritta “Manu vive” sono diventati il simbolo di un ricordo che la comunità non vuole lasciare andare.Per familiari e amici resta il dolore per una vita spezzata troppo presto. Per tutti gli altri, quei messaggi lasciati sul luogo dell'incidente rappresentano invece la testimonianza concreta di una ragazza che, pur non essendoci più, continua a vivere nel ricordo delle persone che l'hanno conosciuta.