Irregolarità in una struttura per non autosufficienti, sospesa l'attività

Nel corso dell'ispezione sarebbero emerse diverse carenze relative sia agli ambienti sia all'organizzazione della struttura

Irregolarità di carattere organizzativo, strutturale e lavorativo sono state riscontrate in una struttura destinata all'accoglienza di persone non autosufficienti a Baiano, in provincia di Avellino. Al termine dei controlli è stata disposta la sospensione dell'attività della struttura, mentre gli ospiti potranno rimanere regolarmente all'interno in attesa che vengano completati gli interventi necessari a risolvere le criticità contestate.L'ispezione è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Baiano insieme al personale del NAS di Salerno e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino. I controlli rientrano nelle attività del Nucleo Ispettivo "Osservatorio Provinciale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro", impegnato nelle verifiche sul rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative previste per le attività sottoposte a controllo.Le criticità riscontrate nella strutturaNel corso dell'ispezione sarebbero emerse diverse carenze relative sia agli ambienti sia all'organizzazione della struttura.Tra le irregolarità individuate viene segnalata l'assenza di locali destinati al riposo degli operatori, mentre alcuni spazi sarebbero risultati ingombrati dalla presenza di materiale. I controlli avrebbero inoltre evidenziato la rottura o il mancato funzionamento di alcuni dispositivi strutturali.Particolare attenzione è stata riservata anche alle camere degli ospiti. In alcuni locali sarebbero stati presenti più letti rispetto al numero previsto, mentre sarebbero state rilevate carenze anche per quanto riguarda la presenza delle figure professionali necessarie all'interno della struttura.Un quadro di irregolarità che ha portato i militari e il personale dei reparti specializzati ad adottare i provvedimenti previsti.Formazione insufficiente e un lavoratore non assuntoGli accertamenti non si sono limitati agli aspetti strutturali. Durante le verifiche sarebbero state riscontrate anche violazioni legate alla gestione del personale.In particolare, sono emerse infrazioni relative alla mancata formazione e all'addestramento dei lavoratori, elementi ritenuti fondamentali per garantire condizioni di sicurezza adeguate nello svolgimento delle attività.I controlli avrebbero inoltre permesso di individuare un lavoratore non regolarmente assunto.Attività sospesa, ospiti nella strutturaAlla luce delle irregolarità contestate, è stata disposta la sospensione dell'attività della struttura. Il provvedimento non comporta però l'allontanamento immediato delle persone ospitate.Gli ospiti resteranno infatti regolarmente all'interno della struttura fino a quando saranno adempiute le prescrizioni imposte dagli organi di controllo e saranno superate le criticità rilevate durante l'ispezione.Le verifiche condotte a Baiano si inseriscono nel quadro delle attività svolte congiuntamente dai carabinieri e dai reparti specializzati per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle condizioni organizzative e strutturali previste per le strutture che assistono persone non autosufficienti.