Investito da una moto, muore uomo in bici

Gli investigatori stanno cercando di stabilire innanzitutto quale fosse la velocità dei due mezzi

È ancora da chiarire con precisione cosa sia accaduto nella tarda serata nei pressi dell’Ospedale Loreto Mare, dove un uomo in bicicletta è stato travolto da una motocicletta. L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 e ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti da parte della Polizia Municipale.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la moto avrebbe raggiunto la zona a velocità sostenuta prima di entrare in collisione con il ciclista. L’impatto ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale, impegnati a ricostruire ogni passaggio del sinistro.Le verifiche sono coordinate dal responsabile dell’Infortunistica, il tenente Cirillo. Gli investigatori stanno cercando di stabilire innanzitutto quale fosse la velocità dei due mezzi e se questa possa aver avuto un ruolo determinante nell’incidente. Si tratta di elementi che dovranno essere confrontati con i rilievi effettuati sul posto e con le eventuali testimonianze raccolte.Un ulteriore elemento al centro degli accertamenti riguarda le condizioni del traffico al momento dell’impatto. L’incidente sarebbe infatti avvenuto in una fascia oraria nella quale la presenza di veicoli lungo la strada era particolarmente ridotta. Una circostanza che potrebbe essere collegata anche alla contemporanea partita del Napoli, seguita da numerose persone in televisione.Proprio l’assenza di molti testimoni diretti rende particolarmente importante l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona. Gli investigatori procederanno quindi con l’acquisizione e l’esame dei filmati del sistema di videosorveglianza, nella speranza di trovare elementi utili a ricostruire con maggiore precisione la sequenza dell’investimento.Saranno dunque le indagini della Polizia Municipale, insieme ai rilievi e alle immagini eventualmente disponibili, a chiarire responsabilità e modalità dello scontro. Al momento, infatti, la dinamica resta al vaglio e ogni ipotesi dovrà essere verificata dagli investigatori.