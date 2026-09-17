Insegue una donna e l'accoltella alla gola

L'aggressore ha poi strattonato con forza la vittima, trascinandola a terra, per poi continuare a colpirla alla testa

Ha aggredito un'anziana alle spalle, l'ha afferrata al collo e avrebbe tentato di colpirla alla gola con un coltello da cucina. È la grave contestazione nei confronti di un uomo di 42 anni, arrestato dalla Polizia di Stato a Gela, nel Nisseno, per un episodio avvenuto lo scorso 8 settembre.Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta senza un apparente motivo. L'uomo avrebbe raggiunto la donna mentre si trovava per strada e, improvvisamente, l'avrebbe afferrata da dietro stringendole il collo. Avrebbe quindi utilizzato un coltello da cucina nel tentativo di sgozzarla.La violenza sarebbe proseguita anche nei momenti successivi. L'aggressore avrebbe strattonato con forza la vittima, trascinandola a terra, per poi continuare a colpirla alla testa. Dopo l'azione avrebbe lasciato la donna a terra e si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.Le indagini della PoliziaSul grave episodio sono scattate immediatamente le indagini della Polizia di Stato, che hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile dell'aggressione.Si tratta di un 42enne pregiudicato, già noto alle forze dell'ordine e in passato indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Gli elementi raccolti nel corso degli accertamenti sono stati quindi trasmessi alla Procura della Repubblica di Gela, che ha coordinato l'attività investigativa.Al termine degli accertamenti, la Procura ha richiesto l'applicazione di una misura cautelare nei confronti dell'uomo. Il Gip del Tribunale di Gela ha emesso un'ordinanza disponendo la custodia cautelare in carcere.L'indagato dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio, contestazione legata alla violenta aggressione ai danni dell'anziana. A suo carico è stato inoltre contestato il reato di porto illegale di armi od oggetti atti a offendere, in relazione al coltello che sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione.L'accusa di tentato omicidioLa ricostruzione dell'accaduto e la qualificazione giuridica dei fatti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi accusatoria è quella di un'aggressione estremamente violenta che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.La misura cautelare è stata disposta sulla base degli elementi raccolti durante le indagini e delle valutazioni del giudice. Per l'uomo, come previsto dall'ordinamento, vale comunque la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.Restano al centro degli accertamenti anche le circostanze che avrebbero preceduto l'aggressione e il motivo per cui l'uomo avrebbe preso di mira la donna, considerato che, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe emerso un apparente motivo alla base dell'attacco.