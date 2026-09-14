Insegnante investita davanti alla scuola

A seguito della collisione, il parabrezza della vettura sarebbe rimasto danneggiata

Momenti di paura questa mattina nel centro di Giugliano in Campania, dove una docente del Primo Circolo didattico è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato poco prima delle 9, in una zona particolarmente frequentata e affollata a quell’ora della giornata.Lo scontro è avvenuto in piazza Gramsci, all’altezza dell’incrocio tra via Labriola e via Aniello Palumbo. Decine di persone si trovavano in strada quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la donna sarebbe stata travolta da una Fiat Panda.L’impatto è stato particolarmente violento. A seguito della collisione, il parabrezza della vettura sarebbe rimasto danneggiato, mentre la docente sarebbe stata sbalzata a diversi metri di distanza, finendo pesantemente sull’asfalto.L’allarme e l’arrivo dei soccorsiSubito dopo l’investimento è scattato l’allarme. Alcune delle persone presenti hanno richiesto l’intervento dei soccorritori e sul posto è arrivata un’ambulanza.La donna è stata presa in carico dal personale sanitario e successivamente trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.L’incidente ha provocato apprensione anche nell’ambiente scolastico. La donna, infatti, è una docente in servizio presso il Primo Circolo didattico di Giugliano e la notizia dell'investimento si è rapidamente diffusa tra colleghi e famiglie.Dinamica ancora da chiarireRestano ancora da accertare le circostanze esatte dell’incidente. In particolare, gli investigatori dovranno ricostruire la dinamica dell’investimento e chiarire la posizione della vettura e della pedone nel momento in cui è avvenuto l’impatto.Dell'accaduto è stata informata la Polizia Municipale di Giugliano, che ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto successo.Gli agenti dovranno anche verificare eventuali testimonianze delle numerose persone che si trovavano in piazza Gramsci al momento dell’incidente e, se disponibili, acquisire eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.L’obiettivo è stabilire con precisione la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la docente resta affidata alle cure dei sanitari dopo il violento impatto avvenuto questa mattina nel cuore della città.