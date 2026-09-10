Incidente in autostrada tra l'A2 e l'A30: sette veicoli coinvolti

Restano in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni delle persone rimaste ferite

Un incidente che ha coinvolto sette veicoli sta causando disagi alla circolazione lungo l'autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Il sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Baronissi e Salerno.A seguito dello schianto, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la carreggiata. Nel bilancio dell'incidente risultano anche alcune persone ferite.L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono presenti gli operatori del 118, insieme alle squadre dell'Anas e alle forze dell'ordine, impegnate nella gestione dell'emergenza e nell'esecuzione degli accertamenti necessari.La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita. Le cause che hanno provocato la collisione tra i sette mezzi sono infatti ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità intervenute.Nel frattempo, per evitare che i veicoli raggiungano il tratto interessato dal sinistro, è stata istituita un'uscita obbligatoria a Baronissi. Gli automobilisti vengono quindi indirizzati sulla viabilità ordinaria e possono successivamente rientrare in autostrada in direzione Salerno.La presenza di numerosi mezzi coinvolti e la necessità di effettuare i soccorsi e rimuovere i veicoli stanno rendendo necessaria la chiusura temporanea della carreggiata. Il personale Anas è al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.Restano in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni delle persone rimaste ferite.