Incendio provoca frana sulla Statale in Costiera

Il traffico viene quindi deviato temporaneamente lungo la viabilità alternativa

Una frana provocata dalle conseguenze di un incendio ha reso necessaria la chiusura della strada statale 163 “Amalfitana” nel territorio di Positano. Il tratto interessato si trova all’altezza del chilometro 16,300, dove la presenza di materiale franoso sulla carreggiata ha imposto l’interruzione della circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza.A comunicare la chiusura è stata l’Anas, che ha disposto l’interdizione al traffico in entrambe le direzioni. Le fiamme erano divampate nel territorio comunale di Positano e, successivamente, il dissesto del terreno avrebbe provocato la caduta di materiale sulla sede stradale.Strada chiusa e traffico deviatoLa situazione ha reso necessario bloccare temporaneamente la circolazione sulla Statale Amalfitana, una delle principali arterie della Costiera.Il provvedimento è stato adottato per consentire agli operatori di intervenire in condizioni di sicurezza, rimuovere il materiale franoso e verificare la stabilità dell’area interessata dall’incendio.Il traffico viene quindi deviato temporaneamente lungo la viabilità alternativa, secondo le indicazioni presenti sul posto. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle disposizioni fornite dagli operatori impegnati nella gestione della viabilità.Interventi per la messa in sicurezzaSul posto è presente il personale Anas, impegnato nel monitoraggio della situazione e nel coordinamento delle attività necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.Prima di procedere alla riapertura della strada sarà infatti necessario completare gli interventi di rimozione del materiale caduto sulla carreggiata e verificare le condizioni del versante interessato dalla frana.L’obiettivo è consentire il ritorno alla normale circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi necessari per garantire la sicurezza di automobilisti e operatori.L’incendio e le conseguenze sul territorioL’episodio evidenzia ancora una volta la particolare vulnerabilità dei versanti della Costiera Amalfitana, dove incendi e dissesti del terreno possono avere conseguenze immediate anche sulla viabilità.In questo caso, le fiamme divampate nel territorio di Positano hanno preceduto il movimento franoso che ha interessato la zona della Statale. Saranno gli interventi tecnici in corso a stabilire le condizioni del versante e le modalità più sicure per procedere alla completa riapertura della strada.Nel frattempo, la Statale 163 resta interdetta al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 16,300. Le squadre Anas continuano a monitorare l’area e a lavorare per consentire il ripristino della circolazione appena saranno ristabilite tutte le condizioni di sicurezza.