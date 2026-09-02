Incendio in casa, due persone intossicate

La priorità dei soccorritori è stata quella di mettere in sicurezza l’appartamento

Momenti di apprensione a Pastena per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di uno stabile che si affaccia su piazza della Libertà. Le fiamme e il fumo hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto per mettere in sicurezza l’edificio e domare il rogo.L’allarme è scattato quando il fuoco ha interessato l’abitazione. In breve tempo la presenza dei soccorritori ha reso necessaria una modifica alla circolazione nella zona: la strada è rimasta semi bloccata per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di posizionarsi e operare senza ostacoli.Intervento dei vigili del fuoco, strada parzialmente chiusaI caschi rossi hanno lavorato all’interno dello stabile per circoscrivere l’incendio e impedire che le fiamme potessero propagarsi ad altri ambienti o coinvolgere ulteriormente l’edificio.La presenza dei mezzi di soccorso ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico nell’area di piazza della Libertà. La carreggiata è stata infatti parzialmente occupata per tutta la durata delle operazioni, così da garantire ai vigili del fuoco lo spazio necessario per l’intervento.Due persone soccorse dall’ambulanzaL’incendio ha provocato anche conseguenze per due persone, rimaste lievemente intossicate a causa del fumo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare loro le prime cure e valutarne le condizioni.Non vengono segnalate, al momento, conseguenze più gravi. La priorità dei soccorritori è stata quella di mettere in sicurezza l’appartamento e verificare che all’interno dello stabile non vi fossero ulteriori persone in difficoltà.Accertamenti sulle cause del rogoUna volta completate le operazioni di spegnimento, saranno necessari gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio e chiarire cosa abbia provocato le fiamme all’interno dell’appartamento.Resta quindi da stabilire la dinamica esatta dell’accaduto. Intanto, l’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di gestire l’emergenza, mentre la presenza dell’ambulanza ha garantito assistenza alle due persone rimaste lievemente intossicate.L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, anche per la posizione dello stabile, direttamente affacciato su una delle aree più frequentate di Pastena.