In Campania arriva l'area fresca dai Balcani

il termometro tornerà a proporre condizioni più consone alla nuova stagione

L'estate astronomica è ormai agli sgoccioli e anche il tempo in Campania si prepara a cambiare volto. Mercoledì 23 settembre, alle 2:05, inizierà ufficialmente l'autunno astronomico e proprio nelle stesse ore la regione sarà raggiunta da correnti più fresche provenienti dai Balcani.L'afflusso di aria fredda determinerà una generale diminuzione delle temperature, particolarmente evidente nelle aree interne. Dopo giornate ancora caratterizzate da valori quasi estivi, soprattutto nelle ore centrali, il termometro tornerà dunque a proporre condizioni più consone alla nuova stagione, con mattinate e serate decisamente più fresche.La settimana compresa tra lunedì 21 e domenica 27 settembre sarà quindi caratterizzata da un progressivo cambio di scenario. A una prima fase ancora stabile seguirà l'ingresso dei venti orientali e un possibile peggioramento nella seconda parte della settimana.Lunedì ancora temperature fino a 30-31 gradiL'inizio della settimana sarà nel complesso tranquillo. Lunedì il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle ore pomeridiane soprattutto sulle zone interne e nel Basso Cilento.Durante le prime ore del giorno non si escludono locali banchi di nebbia o riduzioni della visibilità nelle valli del Sannio e dell'Irpinia. Le temperature minime resteranno sostanzialmente stabili, mentre le massime potranno aumentare leggermente.Nelle aree pianeggianti delle province di Napoli, Caserta e Benevento si potranno raggiungere ancora i 30-31 gradi. I venti saranno deboli o moderati, settentrionali nelle zone interne e caratterizzati dal consueto regime di brezza lungo le altre aree della regione. Mari quasi calmi o poco mossi.Il cambiamento inizierà nelle ore notturne, quando i venti di grecale faranno il loro ingresso sulla Campania. Aumenteranno così le nubi e potranno comparire locali precipitazioni, soprattutto sui settori interni.Martedì arrivano vento e temperature più basseLa giornata di martedì sarà caratterizzata da maggiore variabilità. Al mattino qualche breve pioggia potrà interessare soprattutto l'Irpinia e il basso Cilento, mentre nel pomeriggio e in serata non sono previsti fenomeni particolarmente significativi.Il calo termico diventerà però più evidente. Le temperature minime, previste soprattutto nella tarda serata, scenderanno generalmente tra 12 e 17 gradi nelle zone interne e tra 18 e 20 gradi lungo la costa e nelle aree immediatamente retrostanti.Anche le massime saranno in diminuzione, con il calo più marcato atteso tra Sannio e Irpinia.A rafforzare la sensazione di cambiamento stagionale contribuiranno i venti da nord-est, che potranno soffiare con intensità moderata e localmente forte. In serata sono attesi ulteriori rinforzi: le raffiche potrebbero raggiungere i 60-70 chilometri orari lungo la fascia costiera e arrivare fino a 70-80 chilometri orari nell'area del Partenio, nel Baianese e nella Valle dell'Irno.Il mare sarà generalmente poco mosso sotto costa e mosso al largo.Mercoledì il primo vero assaggio d'autunnoIl giorno dell'equinozio astronomico si aprirà con temperature decisamente più basse rispetto a quelle dei giorni precedenti. Il calo sarà particolarmente avvertito nelle aree interne della Campania.All'alba, tra Irpinia, Sannio e zone interne del Salernitano, i valori termici saranno generalmente compresi tra 10 e 14 gradi. Il cielo sarà in prevalenza sereno, con soltanto qualche isolato passaggio nuvoloso.Le massime continueranno a scendere sia lungo la costa sia nelle zone interne. I venti resteranno orientati dai quadranti nord-orientali, localmente sostenuti nelle prime ore del mattino, per poi attenuarsi nel corso della giornata.Il mare, inizialmente mosso al largo, tenderà successivamente a perdere parte del moto ondoso.Giovedì torna il sole, ma farà ancora frescoGiovedì dovrebbe regalare una parentesi più stabile. Il tempo sarà soleggiato per gran parte della giornata, anche se dalla serata è atteso un graduale aumento della nuvolosità.Le temperature minime potrebbero scendere ulteriormente nelle zone più fredde della regione. Nelle valli sannite e irpine e nel Vallo di Diano, all'alba, il termometro potrebbe portarsi leggermente sotto i 10 gradi.Di contro, le massime saranno in lieve recupero rispetto alla giornata precedente. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali e soffieranno generalmente deboli, con qualche rinforzo locale. Condizioni del mare nel complesso favorevoli.Venerdì possibile peggioramento: resta alta l'incertezzaIl passaggio più delicato della settimana potrebbe arrivare venerdì. Le attuali linee previsionali indicano infatti la possibile formazione di un peggioramento legato al transito di una perturbazione atmosferica sulla Campania.Lo scenario resta tuttavia ancora soggetto a variazioni, considerando la distanza temporale. Al momento l'evoluzione suggerisce la possibilità di precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero risultare anche intense.Sul fronte termico, le minime potrebbero aumentare di qualche grado, mentre le temperature massime sarebbero destinate a diminuire. Anche il mare potrebbe diventare leggermente più mosso.Weekend variabile, domenica possibile miglioramentoIl fine settimana dovrebbe iniziare con condizioni fresche e variabili. Sabato il tempo potrebbe mantenersi instabile o comunque caratterizzato dall'alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con ventilazione ancora moderata.La tendenza attuale indica poi un progressivo miglioramento verso domenica, quando il cielo dovrebbe tornare più tranquillo e le temperature diurne potrebbero recuperare qualche grado.La settimana, dunque, segnerà un netto passaggio da condizioni ancora prossime alla coda dell'estate a un quadro decisamente più autunnale. A fare la differenza saranno soprattutto le correnti balcaniche attese tra martedì e mercoledì, capaci di abbassare sensibilmente le temperature nelle zone interne e di riportare mattine e serate su valori tipici della nuova stagione.