Il tir perde la copertura del rimorchio in autostrada

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale, intervenuta per ricostruire quanto avvenuto

È stata una giornata particolarmente difficile per chi si è trovato a percorrere le principali arterie stradali della provincia di Salerno. Dopo il grave incidente registrato nella zona di Baronissi, dove sono rimasti coinvolti sette veicoli, un secondo sinistro ha richiesto l'intervento dei soccorsi lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Pontecagnano.L'episodio si è verificato nel pomeriggio all'interno di una galleria. Nel sinistro è rimasto coinvolto un autoarticolato e, a seguito dell'incidente, si è verificato anche un problema alla copertura del rimorchio, che ha reso necessarie le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata.La dinamica dell'accaduto non è stata ancora chiarita. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale, intervenuta per ricostruire quanto avvenuto e verificare le circostanze che hanno portato all'incidente.Sul posto sono entrate in azione anche le squadre dell'Anas. I tecnici hanno lavorato per consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e riportare la circolazione alla regolarità nel più breve tempo possibile.L'incidente ha inevitabilmente provocato ulteriori rallentamenti lungo la A2, andando ad aggiungersi alle difficoltà già registrate nelle ore precedenti sulla rete autostradale della provincia.Fortunatamente, dalle prime informazioni disponibili, non risultano persone coinvolte con ferite gravi. Restano comunque in corso le operazioni necessarie per completare gli interventi sulla carreggiata e gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.Il nuovo episodio conferma così un pomeriggio particolarmente complicato per la viabilità salernitana, con diversi interventi concentrati in poche ore sulle strade della provincia.