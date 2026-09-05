Ha il divieto di avvicinamento, ma segue ancora la ex

La vicenda sarebbe iniziata dopo la conclusione della relazione sentimentale tra i due

Il divieto di avvicinarsi alla ex compagna non sarebbe bastato a fermarlo. Secondo quanto emerso dalle indagini, un uomo di 40 anni, originario della provincia di Salerno, avrebbe continuato a cercare la donna e a seguirne gli spostamenti nonostante nei suoi confronti fosse già stata adottata una misura cautelare.La nuova condotta segnalata dalla vittima ha portato a un aggravamento della misura: il Tribunale ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell'uomo. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Montoro, in provincia di Avellino, che hanno rintracciato il 40enne e lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Salerno.La vicenda sarebbe iniziata dopo la conclusione della relazione sentimentale tra i due. La donna, residente nella zona, si era rivolta ai militari per denunciare una serie di comportamenti che, secondo il suo racconto, erano diventati sempre più insistenti. L'uomo avrebbe iniziato a cercare ripetutamente la sua presenza, arrivando anche a seguirla.La prima denuncia aveva portato all'emissione di un divieto di avvicinamento, con l'obiettivo di impedire al 40enne di entrare in contatto con la ex compagna e di tutelare la donna da ulteriori episodi.Il provvedimento, tuttavia, sarebbe stato violato in più occasioni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri dopo una nuova segnalazione, la donna si sarebbe trovata nuovamente davanti l'ex compagno in diverse circostanze. In alcuni episodi, l'uomo avrebbe tentato di raggiungerla mentre si trovava per strada e l'avrebbe poi seguita fino alla zona della sua abitazione.La situazione avrebbe provocato nella donna un nuovo stato di apprensione, tanto da spingerla a chiedere ancora una volta l'intervento delle forze dell'ordine. I militari hanno quindi avviato ulteriori accertamenti per verificare quanto segnalato e ricostruire le presunte violazioni della misura già disposta dall'autorità giudiziaria.Gli elementi raccolti durante l'attività investigativa sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria, che ha valutato la necessità di adottare un provvedimento più restrittivo. È così arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 40enne.Una volta individuato, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e trasferito presso il carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.La nuova misura rappresenta dunque un aggravamento rispetto al precedente divieto di avvicinamento, adottato dopo la prima denuncia della donna. Saranno ora gli ulteriori accertamenti giudiziari a stabilire le eventuali responsabilità dell'indagato rispetto alle condotte contestate.