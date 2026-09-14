Grosso albero crolla in strada nei Paesi Vesuviani

Il rischio viene considerato particolarmente significativo anche per la presenza di un centro sportivo

Tragedia sfiorata ieri a Volla, dove un albero è improvvisamente caduto in via Giosuè Carducci. Solo per una fortunata coincidenza, secondo quanto segnalato, non si sono registrate conseguenze più gravi in una zona particolarmente frequentata e dove sono presenti anche diverse abitazioni.L'episodio ha riacceso l'attenzione sulle condizioni del verde pubblico lungo la strada. A preoccupare residenti e cittadini non sarebbe infatti soltanto l'albero precipitato al suolo, ma anche la presenza, lungo la stessa via, di altre piante che apparirebbero già inclinate e che necessiterebbero di verifiche.Il rischio viene considerato particolarmente significativo anche per la presenza di un centro sportivo, frequentato quotidianamente da numerosi bambini e ragazzi. Una circostanza che rende ancora più urgente, secondo la segnalazione, un controllo delle alberature presenti nella zona.La richiesta dei cittadini è quindi quella di procedere quanto prima con un sopralluogo per verificare la stabilità degli alberi e individuare eventuali situazioni di pericolo, intervenendo dove necessario con le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza.«Ieri a Volla, in via G. Carducci, è caduto un albero e solo per caso non si è verificata una tragedia», viene sottolineato nella segnalazione. «La zona è frequentata anche da molti bambini per la presenza di un centro sportivo e ci sono diverse abitazioni».L'appello riguarda anche gli altri alberi presenti lungo la strada: «Inoltre, lungo la stessa strada ci sarebbero altri alberi già inclinati. Chiediamo un intervento urgente e maggiori controlli sulla manutenzione del verde prima che accada qualcosa di grave».L'episodio riporta dunque in primo piano il tema della sicurezza delle alberature urbane e della necessità di una manutenzione costante, soprattutto nelle aree frequentate da bambini, famiglie e residenti. L'obiettivo è scongiurare che un altro cedimento possa verificarsi in presenza di persone o veicoli, trasformando una situazione di potenziale pericolo in una tragedia.