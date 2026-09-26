Grave incendio in una ditta di pellami nel Napoletano

Il piano interessato dalle fiamme è però andato completamente distrutto

Un incendio ha interessato nella notte un edificio di Casandrino, nel Napoletano, provocando ingenti danni ai locali che ospitano una ditta specializzata nella lavorazione e nel commercio di pellami.L'allarme è scattato circa mezz'ora dopo la mezzanotte, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi al terzo piano dello stabile, in via Paolo Borsellino, all'angolo con via Tevernola.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caivano e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di evitare che il rogo si propagasse ulteriormente all'interno dell'edificio.Il piano interessato dalle fiamme è però andato completamente distrutto. Al momento non è ancora possibile quantificare con precisione l'entità dei danni, che saranno valutati nelle prossime ore.Indagini in corsoDai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, l'incendio sembrerebbe avere origine accidentale. Non sono tuttavia ancora state completate le verifiche necessarie per ricostruire con certezza le cause del rogo.I militari stanno effettuando gli accertamenti del caso per chiarire l'esatta dinamica dell'incendio e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.